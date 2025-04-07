Таким центр Млечного Пути еще не видели: найдена причина странного явления (фото)

Ученые использовали данные космического телескопа Уэбб с данными наземного радиотелескопа MeerKAT, чтобы изучить, как магнитные поля влияют на образование новых звезд в центре Млечного Пути. В результате была получена разгадка причины странного явления.

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Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, пишет Live Science.

Наша галактика Млечный Путь часто выглядит как красноватая, розоватая и голубовато-белая дуга на ночном небе, но новое изображение, полученное с помощью наземного радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке, показывает нашу галактику совершенно по-новому.

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Основное изображение, окрашенное в синий, голубой, желтый и белый цвета, где показаны многочисленные остатки сверхновых, охватывает 1000 световых лет Млечного Пути. Здесь показана область образования новых звезд под названием Стрелец С. Она имеет ширину 44 световых года и находится на расстоянии 200 световых лет от центральной сверхмассивной черной дыры нашей галактики под названием Стрелец А*. Область Стрелец С удалена от нас на 25 000 световых лет. Новое изображение помогает поместить в контекст инфракрасное изображение области Стрелец C , полученное космическим телескопом Уэбб.

Основное изображение, сделанное радиотелескопом MeerKAT, окрашенное в синий, голубой, желтый и белый цвета, где показаны многочисленные остатки сверхновых, охватывает 1000 световых лет Млечного Пути. Справа вверху показана область Стрелец С, но снимок сделан телескопом Уэбб Фото: Live Science

Изображение телескопа Уэбб показало более 500 000 звезд, но в этой экстремальной среде звезды формируются не так быстро, как ожидают астрономы. Хотя в области Стрелец С много водорода, из которого состоят молекулярные облака, из которых возникают звезды, все же новых звезд там меньше, чем предполагают модели.

Авторы исследования пришли к выводу, что причиной странного явления могут быть сильные магнитные поля вокруг сверхмассивной черной дыры, которые формируют нити из плазмы, обнаруженные телескопами MeerKAT и Уэбб.

Изображение области Стрелец С в центре Млечного Пути. Фотография телескопа Уэбб Фото: NASA

Эти магнитные поля тмогут быть достаточно сильными, чтобы противостоять гравитации, которая заставляет плотные молекулярные облака сжиматься, создавая звезды. Таким образом магнитные поля подавляют появление новых звезд в области Стрелец С.

По словам ученых, они впервые получили ответ на вопрос о том, почему же там, где много водородного газа формируется мало новых звезд.

Ученые считают, что сила магнитных полей увеличивается под влиянием гравитации сверхмассивной черной дыры, что напрямую влияет на формирование новых звезд в центре нашей галактики. Астрономы считают, что большая часть водорода концентрируется в нитях из плазмы, а не в молекулярных облаках, а потому скорость образования новых звезд намного ниже, чем должна быть.

Радиотелескоп MeerKAT состоит из 64 тарелок и находится в Южной Африке. В конечном итоге он станет частью гораздо более крупного радиотелескопа под названием Square Kilometre Array, самого большого и чувствительного радиотелескопа в мире, который также будет использовать более 130 000 антенн.

Как уже писал Фокус, таинственная сила управляет Вселенной и физики впервые нашли доказательство ее существования. Ученые утверждают, что нашли долгожданное объяснение темной энергии, таинственной силы, которая движет ускоренным расширением Вселенной.

Также Фокус писал о том, что темная материя, как выяснили физики, старше самой Вселенной и может быть вообще бессмертной. Хотя темная материя остается большой загадкой, новое исследование показало, насколько огромным может быть ее возраст.