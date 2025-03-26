Сверхмассивной черной дыры было мало: в центре Млечного Пути нашли звездную мясорубку

Астрономы нашли в центре нашей галактики целый рой черных дыр, которые перемалывают звезды. Всеми ими заправляет сверхмассивная черная дыра Стрелец А*.

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Астрономы считают, что в центре Млечного Пути находится гигантская "звездная мясорубка", которая перемалывает десятки тысяч звездных систем, похожих на Солнечную систему, пишет Futurism.

Команда ученых из Чехии и Германии выяснила, что звезда В-типа, чей размер всего в несколько раз превышает вес Солнца, а также более тяжелые звезды O-типа скапливаются в центре галактики. Там они смешиваются с десятками тысяч мелких черных дыр, которые располагаются вблизи сверхмассивной черной дыры Стрельца A*.

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Ученые считают, что более мелкие звезды B-типа могут пережить такую нелицеприятную встречу, но массивные звезды O-типа умирают преждевременно, всего через 5 млн лет. После смерти они превращаются в целый рой мелких черных дыр.

Новое исследование проливает свет на жестокий жизненный цикл, который происходит в самом ядре Млечного Пути. Также полученные данные объясняют, почему звезд O-типа совсем нет поблизости от Стрелец А*. В это же время звезды B-типа преобладают в непосредственной близости от сверхмассивной черной дыры Млечного Пути. Многие из них Стрелец А* выбрасывает из центра галактики на чрезвычайно высоких скоростях.

"Меньшие звезды В-типа могут жить намного дольше, фактически около 50 млн лет. Это полностью объясняет, почему тяжелые звезды О-типа отсутствуют на расстоянии менее одной десятой светового года от Стрелец А*, там выживают только В-звезды", — говорит ведущий автор исследования из Карлова университета Ярослав Хаас.

"Полученные результаты дают нам новое понимание непосредственного окружения центральной сверхмассивной черной дыры", — добавляет соавтор работы из Карлова университета Павел Крупа.

Команда выяснила, что плотность черных дыр увеличивается по мере удаления от галактического центра, прежде чем снова упасть на определенном расстоянии.

"Это результат сложных динамических процессов вблизи центральной сверхмассивной черной дыры, и наши результаты позволят нам провести новое компьютерное моделирование, чтобы лучше их понять", — отмечают авторы исследования.

Ученые готовятся к изучению "жестокой стаи из тысяч черных дыр в центре нашей галактики, которая непрерывно перемалывает звезды".

Напомним, астрономы выяснили, как на самом деле появилась черная дыра в центре Млечного Пути. Происхождение сверхмассивных черных дыр в центрах большинства галактик является одной из величайших загадок космоса.