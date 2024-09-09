Астрономы выяснили, как на самом деле появилась черная дыра в центре Млечного Пути (фото)

Происхождение сверхмассивных черных дыр в центрах большинства галактик является одной из величайших загадок космоса.

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Огромные сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллионы раз больше массы Солнца, активно или не очень поглощают материю, находясь в центре большинства известных галактик. Но как именно они возникли остается одной из самых больших загадок для астрономов. В центре нашей галактики Млечный Путь, на расстоянии примерно 27 тысяч световых лет от нас, также находится сверхмассивная черная дыра. Она называется Стрелец А* и ее масса примерно в 4,3 млн раз больше, чем у Солнца. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, обнаружили убедительные доказательства того, как она на самом деле появилась, пишет Phys.

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Первую прямую фотографию черной дыры Стрелец А* сделали ученые из проекта Event Horizon Telescope еще 2 года назад. Авторы исследования использовали новые данные наблюдений этого проекта за сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики, чтобы обнаружить доказательства, как она возникла.

Сейчас существует две теории образования сверхмассивных черных дыр:

они могут быть созданы за счет активного накопления и поглощения огромного количества материи в течение долгого времени;

они могут быть созданы за счет слияния двух существующих черных дыр.

Первая прямая фотография черной дыры Стрелец А* Фото: EHT Collaboration

Астрономы изучили странные характеристики черной дыры Стрелец А*, в частности ее своеобразное быстрое вращение. На основе моделирования истории роста черной дыры ученые пришли к выводу, что ее необычные особенности лучше всего объясняет процесс ее создания. Авторы исследования пришли к выводу, что огромная черная дыра появилась в результате слияния двух черных дыр. Скорее всего изначально не такая массивная черная дыра Стрелец А* столкнулась и слилась с черной дырой, которая находилась в центре галактики-спутника Млечного Пути.

Ученые считают, что 9 млрд лет назад, когда наша галактика поглотила меньшую галактику Гайя-Энцелад, две черные дыры слились вместе с течением времени. В результате возник именно тот объект, который мы видим сегодня.

Более детальная фотография черной дыры Стрелец А* Фото: EHT Collaboration

Авторы исследования предполагают, что именно слияния черных дыр являются основой для создания гигантских объектов и будущие детекторы гравитационных волн смогут обнаружить больше следов таких событий. Гравитационные волны, сообразные пульсации в пространстве и времени создаются во время столкновений черных дыр.

Ученые считают, что их открытие прокладывает путь к лучшему пониманию того, как растут и развиваются сверхмассивные черные дыры, у которых меняются свойства после слияния.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что образцы древнейшей атмосферы Земли существуют на Луне. У Луны нет магнитного поля уже 4,36 млрд лет, а потому в ее горных породах могут храниться образцы древнейшей Земли, как показывает новое исследование.

Также Фокус писал о том, что ученые с помощью нового уравнения смогли объединить две непримиримые, но основополагающие теории для описания Вселенной – общую теорию относительности и квантовую физику.