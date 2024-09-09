Астрономи з'ясували, як насправді з'явилася чорна діра в центрі Чумацького Шляху (фото)

Походження надмасивних чорних дір у центрах більшості галактик є однією з найбільших загадок космосу.

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Величезні надмасивні чорні діри, маса яких у мільйони разів більша за масу Сонця, активно або не дуже поглинають матерію, перебуваючи в центрі більшості відомих галактик. Але як саме вони виникли залишається однією з найбільших загадок для астрономів. У центрі нашої галактики Чумацький Шлях, на відстані приблизно 27 тисяч світлових років від нас, також знаходиться надмасивна чорна діра. Вона називається Стрілець А* і її маса приблизно в 4,3 млн разів більша, ніж у Сонця. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, виявили переконливі докази того, як вона насправді з'явилася, пише Phys.

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Першу пряму фотографію чорної діри Стрілець А* зробили вчені з проєкту Event Horizon Telescope ще 2 роки тому. Автори дослідження використали нові дані спостережень цього проєкту за надмасивною чорною дірою в центрі нашої галактики, щоб виявити докази, як вона виникла.

Наразі існує дві теорії утворення надмасивних чорних дір:

вони можуть бути створені завдяки активному накопиченню і поглинанню величезної кількості матерії протягом довгого часу;

вони можуть бути створені за рахунок злиття двох існуючих чорних дір.

Перша пряма фотографія чорної діри Стрілець А* Фото: черная дыра

Астрономи вивчили дивні характеристики чорної діри Стрілець А*, зокрема її своєрідне швидке обертання. На основі моделювання історії зростання чорної діри вчені дійшли висновку, що її незвичайні особливості найкраще пояснює процес її створення. Автори дослідження дійшли висновку, що величезна чорна діра з'явилася внаслідок злиття двох чорних дір. Найімовірніше, спочатку не така масивна чорна діра Стрілець А* зіткнулася і злилася з чорною дірою, яка перебувала в центрі галактики-супутника Чумацького Шляху.

Учені вважають, що 9 млрд років тому, коли наша галактика поглинула меншу галактику Гайя-Енцелад, дві чорні діри злилися разом із плином часу. У результаті виник саме той об'єкт, який ми бачимо сьогодні.

Більш детальна фотографія чорної діри Стрілець А* Фото: черная дыра

Автори дослідження припускають, що саме злиття чорних дір є основою для створення гігантських об'єктів і майбутні детектори гравітаційних хвиль зможуть виявити більше слідів таких подій. Гравітаційні хвилі, співзвучні пульсації в просторі та часі створюються під час зіткнень чорних дір.

Вчені вважають, що їхнє відкриття прокладає шлях до кращого розуміння того, як ростуть і розвиваються надмасивні чорні діри, у яких змінюються властивості після злиття.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що зразки найдавнішої атмосфери Землі існують на Місяці. У Місяця немає магнітного поля вже 4,36 млрд років, а тому в його гірських породах можуть зберігатися зразки найдавнішої Землі, як показує нове дослідження.

Також Фокус писав про те, що вчені за допомогою нового рівняння змогли об'єднати дві непримиренні, але основоположні теорії для опису Всесвіту — загальну теорію відносності та квантову фізику.