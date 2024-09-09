Зразки найдавнішої атмосфери Землі знайшли на Місяці: що виявили вчені (фото)

У Місяця немає магнітного поля вже 4,36 млрд років, а тому в його гірських породах можуть зберігатися зразки найдавнішої Землі.

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Новий аналіз гірських порід, доставлених ще 50 років тому астронавтами з Місяця, показує, що сліди атмосфери найбільш ранньої Землі можуть ховатися в таких місячних породах. Зараз неможливо дізнатися, якою була атмосфера Землі понад 4 млрд років тому, проте місячні породи допоможуть розкрити деякі загадки нашої планети. Результати дослідження опубліковані в журналі Communications Earth & Environment, пише Live Science.

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За словами вчених, однією із загадок Землі та її еволюції є те, який склад мала найраніша атмосфера нашої планети понад 4 млрд років тому. На Землі залишилося дуже мало гірських порід віком понад 3,5 млрд років, а ті, що є, сильно змінені постійним рухом літосферних плит. Тому дізнатися про склад найдавнішої атмосфери нашої планети, який міг бути укладений у цих породах, немає можливості.

Учені вважають, що на Місяці залишилися гірські породи, де можуть зберігатися зразки найдавнішої атмосфери Землі. Залишилося їх тільки знайти і вивчити.

Такого висновку вчені дійшли після нового вивчення місячних каменів. Раніше в них були виявлені ознаки магнетизму, що вказує на наявність магнітного поля у Місяця в минулому. Але це поставило вчених у глухий кут, адже глобальне магнітне поле створює ядро всередині супутника або планети. А у Місяця воно занадто маленьке.

Нове дослідження показало, що Місяць міг бути захищений магнітним полем лише протягом перших 140 мільйонів років свого існування. Тобто приблизно 4,36 млрд років тому воно зникло. Без магнітного поля, Місяць міг збирати іони з атмосфери Землі мільярди років тому.

Під час дослідження було вивчено місячні камені, які привезли на Землю астронавти місії "Аполлон-16" 1972 року. На знімку — командир місії Джон Янг поруч із місяцеходом Фото: NASA

Якщо раніше припускали, що магнітне поле Місяця зникло приблизно 3,9 млрд років тому, то новий аналіз відсуває цей момент на 400 млн років назад у минуле.

Часовий інтервал, який відповідає зникненню магнітного поля Місяця, збігається з найпершим геологічним періодом на Землі — катархеєм, що розпочався з моменту утворення планети понад 4,5 млрд років тому та тривав до позначки приблизно 4 млрд років тому. Жодних гірських порід того періоду не залишилося на нашій планеті, а тому склад найдавнішої атмосфери Землі залишається загадкою.

Але її потрібно розгадати, щоб зрозуміти історію нашої планети і чому вона стала придатною для життя. Наприклад, понад 4 млрд років тому ще молоде Сонце було не таким яскравим, як зараз, і все ж не зрозуміло, чому Земля не замерзла. Парникові гази могли б змусити танути лід на планеті, але вони б створили шар, який би відштовхував сонячне світло. Відтак стало б ще менше умов для виникнення життя.

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