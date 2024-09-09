Starship полетить на Марс уже через 2 роки: Ілон Маск розповів про плани освоєння планети (фото)

SpaceX відправить перші безпілотні космічні кораблі на Червону планету 2026 року, а ще через 2 роки вони полетять з екіпажем.

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Якщо все піде за планом, то згідно із заявою Ілона Маска, яку він зробив у своїй соціальній мережі Х, найпотужніша у світі ракета Starship вирушить на Марс уже через 2 роки. Саме у 2026 році буде найкращий час для польоту на Червону планету, адже вона перебуватиме найближче до Землі, пише Space.

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Засновник і власник SpaceX Ілон Маск заявив, що створена його компанією мегаракета Starship, що складається з ракети-носія і космічного корабля, доправить останній на Марс уже 2026 року. При цьому, судячи зі слів Маска, це буде не поодинокий політ, а на Марс вирушить кілька космічних кораблів. Але на їхньому борту не буде астронавтів і ці місії спрямовані на перевірку надійної та безпечної посадки на поверхню Червоної планети.

За словами Маска, якщо всі посадки на Марсі пройдуть успішно, то вже за 4 роки, тобто у 2028 році, космічний корабель Starship доставить на Марс перших астронавтів. Земля і Марс перебувають найближче один до одного і в правильному положенні кожні 26 місяців, а тому у 2026 році настає найкращий момент для відправки космічних кораблів на Червону планету.

Маск заявив, що після успішних посадок на Марсі, частота польотів на Червону планету зростатиме в геометричній прогресії, і вже за 20 років на Марсі має бути побудовано ціле місто, населене людьми.

Мегаракета Starship складається з двох частин: першої ступені, яка є ракетою-носієм Super Heavy і другої ступені, або 50-метрового космічного корабля під назвою Starship Фото: Starship

Мегаракета Starship складається з двох частин: першого ступеня, який є ракетою-носієм Super Heavy, і другого ступеня, або 50-метрового космічного корабля під назвою Starship. У зібраному вигляді вся конструкція має висоту 122 метри. Це найвища і найпотужніша ракета у світі, яка створює у 2 рази більшу тягу, ніж ракета Space Launch System від NASA, яка використовується в місячній програмі "Артеміда". За її допомогою у 2025 році астронавти NASA на космічному кораблі Orion облетять Місяць, а ще через рік здійснять посадку на його поверхню вперше за 52 роки.

У зібраному вигляді вся конструкція має висоту 122 метри. Це найвища і найпотужніша ракета у світі Фото: SpaceX

На відміну від Space Launch System ракета Starship є багаторазовою. Після кожного запуску в космос перший ступінь Super Heavy має повертатися на стартовий майданчик для повторного польоту.

Висадка людей на Марсі та створення там постійної колонії є давньою мрією Маска. У компанії SpaceX вважають, що саме Starship дасть змогу зробити її реальністю.

Але мегаракета Starship ще не повністю готова до виконання повноцінних місій у космосі. На сьогоднішній день відбулося чотири випробувальних запуски, і щоразу ракета-носій і космічний корабель показували все кращі і кращі результати.

Наразі компанія SpaceX готується до п'ятого польоту Starship, який може відбутися найближчим часом. Під час цього випробування відбудеться спроба посадити Super Heavy назад на стартовий майданчик.

Ілон Маск планує використовувати космічні кораблі Starship для доправлення людей і вантажів не тільки на Марс, а й на Місяць.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що під час другого випробувального запуску Starship торік, коли обидва її компоненти вибухнули, було створено дірку в атмосфері Землі. Це був перший випадок в історії, коли атмосферна діра з'явилася саме внаслідок вибуху ракети.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше об'єднали квантову фізику і теорію відносності Ейнштейна. Вперше з'явилося рівняння, яке пов'язує воєдино великомасштабний космос і крихітний квантовий світ.