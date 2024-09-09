Starship полетит на Марс уже через 2 года: Илон Маск рассказал о планах освоения планеты (фото)

SpaceX отправит первые беспилотные космические корабли на Красную планету в 2026 году, а еще через 2 года они полетят с экипажем.

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Если все пойдет по плану, то согласно заявлению Илона Маска, которое он сделал в своей социальной сети Х, самая мощная в мире ракета Starship отправится на Марс уже через 2 года. Именно в 2026 году будет лучшее время для полета на Красную планету, ведь она будет находиться ближе всего к Земле, пишет Space.

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Основатель и владелец SpaceX Илон Маск, заявил, что созданная его компанией мегаракета Starship, состоящая из ракеты-носителя и космического корабля, доставит последний на Марс уже в 2026 году. При этом, судя по словам Маска, это будет не одиночный полет, а на Марс отправится несколько космических кораблей. Но на их борту не будет астронавтов и эти миссии направлены на проверку надежной и безопасной посадки на поверхность Красной планеты.

По словам Маска, если все посадки на Марсе пройдут успешно, то уже через 4 года, то есть в 2028 году, космический корабль Starship доставит на Марс первых астронавтов. Земля и Марс находятся ближе всего друг к другу и в правильном положении каждые 26 месяцев, а потому в 2026 году наступает лучший момент для отправки космических кораблей на Красную планету.

Маск заявил, что после успешных посадок на Марсе, частота полетов на Красную планету будет расти в геометрической прогрессии и уже через 20 лет на Марсе должен быть построен целый город, населенный людьми.

Мегаракета Starship состоит из двух частей: первой ступени, которая является ракетой-носителем Super Heavy и второй ступени, или 50-метрового космического корабля под названием Starship Фото: SpaceX

Мегаракета Starship состоит из двух частей: первой ступени, которая является ракетой-носителем Super Heavy и второй ступени, или 50-метрового космического корабля под названием Starship. В собранном виде вся конструкция имеет высоту 122 метра. Это самая высокая и самая мощная ракета в мире, которая создает в 2 раза большую тягу, чем ракета Space Launch System от NASA, которая используется в лунной программе "Артемида". С ее помощью в 2025 году астронавты NASA на космическом корабле Orion облетят Луну, а еще через год осуществят посадку на ее поверхность впервые за 52 года.

В собранном виде вся конструкция имеет высоту 122 метра. Это самая высокая и самая мощная ракета в мире Фото: SpaceX

В отличие от Space Launch System ракета Starship является многоразовой. После каждого запуска в космос первая ступень Super Heavy должна возвращаться на стартовую площадку для повторного полета.

Высадка людей на Марсе и создание там постоянной колонии является давней мечтой Маска. В компании SpaceX считают, что именно Starship позволит сделать ее реальностью.

Но мегаракета Starship еще не полностью готова к выполнению полноценных миссий в космосе. На сегодняшний день состоялось четыре испытательных запуска, и каждый раз ракета-носитель и космический корабль показывали все лучшие и лучшие результаты.

Сейчас компания SpaceX готовится к пятому полету Starship, который может состояться в ближайшее время. Во время этого испытания состоится попытка посадить Super Heavy обратно на стартовую площадку.

Илон Маск планирует использовать космические корабли Starship для доставки людей и грузов не только на Марс, но и на Луну.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что во время второго испытательного запуска Starship в прошлом году, когда оба ее компонента взорвались, была создана дыра в атмосфере Земли. Это был первый случай в истории, когда атмосферная дыра появилась именно в результате взрыва ракеты.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые объединили квантовую физику и теорию относительности Эйнштейна. Впервые появилось уравнение, которое связывает воедино крупномасштабный космос и крошечный квантовый мир.