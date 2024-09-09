Образцы древнейшей атмосферы Земли существуют на Луне: что обнаружили ученые (фото)

У Луны нет магнитного поля уже 4,36 млрд лет, а потому в ее горных породах могут храниться образцы древнейшей Земли.

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Новый анализ горных пород, доставленных еще 50 лет назад астронавтами с Луны, показывает, что следы атмосферы самой ранней Земли могут скрываться в таких лунных породах. Сейчас невозможно узнать, какой была атмосфера Земли более 4 млрд лет назад, а потому лунные породы помогут раскрыть некоторые загадки нашей планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment, пишет Live Science.

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По словам ученых, одной из загадок Земли и ее эволюции является то, какой состав имела самая ранняя атмосфера нашей планеты более 4 млрд лет назад. На Земле осталось очень мало горных пород возрастом более 3,5 млрд лет, а те, что есть, сильно изменены постоянным движением литосферных плит. Поэтому узнать о составе самой древней атмосферы нашей планеты, который мог быть заключен в этих породах, нет возможности.

Ученые считают, что на Луне остались горные породы, где могут хранится образцы самой древней атмосферы Земли. Осталось их только найти и изучить.

К такому выводу ученые пришли после нового изучения лунных камней. Раньше в них были обнаружены признаки магнетизма, что указывает на наличие магнитного поля у Луны в прошлом. Но это поставило учены в тупик, ведь глобальное магнитное поле создает ядро внутри спутника или планеты. А у Луны оно слишком маленькое.

Новое исследование показало, что Луна могла быть защищена магнитным полем только в течение первых 140 миллионов лет своего существования. То есть примерно 4,36 млрд лет назад оно исчезло. Без магнитного поля, Луна могла собирать ионы из атмосферы Земли миллиарды лет назад.

В ходе исследования были изучены лунные камни, которые привезли на Землю астронавты миссии "Аполлон-16" в 1972 году. На снимке – командир миссии Джон Янг рядом с луноходом Фото: NASA

Если раньше предполагалось, что магнитное поле Луны исчезло примерно 3,9 млрд лет назад, то новый анализ отодвигает этот момент на 400 млн лет назад в прошлое.

Временный интервал, который соответствует исчезновению магнитного поля Луны совпадает с самым первым геологическим периодом на Земле – катархеем, который начался с момента образования планеты более 4,5 млрд лет назад и продолжался до отметки примерно 4 млрд лет назад. Никаких горных пород того периода не осталось на нашей планете, а потому состав самой древней атмосферы Земли остается загадкой.

Но ее нужно разгадать, чтобы понять историю нашей планеты и почему она стала пригодной для жизни. Например, более 4 млрд лет назад еще молодое Солнце было не таким ярким, как сейчас и все же не ясно, почему Земля не замерзла. Парниковые газы могли бы заставить таять лед на планете, но они бы создали слой, который отталкивал солнечный свет. Таким образом стало бы еще меньше условий для возникновения жизни.

Как уже писал Фокус, Илон Маск заявил, что Starship полетит на Марс уже через 2 года. Компания SpaceX отправит первые беспилотные космические корабли на Красную планету в 2026 году, а еще через 2 года они полетят с экипажем.

Также Фокус писал о том, как будут выглядеть люди, родившиеся на Марсе. Эксперты утверждают, что люди, которые в будущем поселятся на Марсе, претерпят разительные физические изменения и даже могут стать новым видом.