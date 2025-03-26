Надмасивної чорної діри було мало: у центрі Чумацького Шляху знайшли зоряну м'ясорубку

Астрономи знайшли в центрі нашої галактики цілий рій чорних дір, які перемелюють зірки. Усіма ними заправляє надмасивна чорна діра Стрілець А*.

Related video

Астрономи вважають, що в центрі Чумацького Шляху розташована гігантська "зоряна м'ясорубка", яка перемелює десятки тисяч зоряних систем, схожих на Сонячну систему, пише Futurism.

Команда вчених із Чехії та Німеччини з'ясувала, що зірка В-типу, чий розмір лише в кілька разів перевищує вагу Сонця, а також важчі зірки O-типу скупчуються в центрі галактики. Там вони змішуються з десятками тисяч дрібних чорних дір, які розташовуються поблизу надмасивної чорної діри Стрільця A*.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені вважають, що дрібніші зірки B-типу можуть пережити таку неприємну зустріч, але масивні зірки O-типу помирають передчасно, лише через 5 млн років. Після смерті вони перетворюються на цілий рій дрібних чорних дір.

Нове дослідження проливає світло на жорстокий життєвий цикл, який відбувається в самому ядрі Чумацького Шляху. Також отримані дані пояснюють, чому зірок O-типу зовсім немає поблизу від Стрілець А*. Водночас зірки B-типу переважають у безпосередній близькості від надмасивної чорної діри Чумацького Шляху. Багато з них Стрілець А* викидає з центру галактики на надзвичайно високих швидкостях.

"Менші зірки В-типу можуть жити набагато довше, фактично близько 50 млн років. Це повністю пояснює, чому важкі зірки О-типу відсутні на відстані менш як однієї десятої світлового року від Стрільця А*, там виживають тільки В-зірки", — каже провідний автор дослідження з Карлового університету Ярослав Хаас.

"Отримані результати дають нам нове розуміння безпосереднього оточення центральної надмасивної чорної діри", — додає співавтор роботи з Карлового університету Павло Крупа.

Команда з'ясувала, що щільність чорних дір збільшується в міру віддалення від галактичного центру, перш ніж знову впасти на певній відстані.

"Це результат складних динамічних процесів поблизу центральної надмасивної чорної діри, і наші результати дадуть нам змогу провести нове комп'ютерне моделювання, щоб краще їх зрозуміти", — зазначають автори дослідження.

Вчені готуються до вивчення "жорстокої зграї з тисяч чорних дір у центрі нашої галактики, яка безперервно перемелює зірки".

Нагадаємо, астрономи з'ясували, як насправді з'явилася чорна діра в центрі Чумацького Шляху. Походження надмасивних чорних дір у центрах більшості галактик є однією з найбільших загадок космосу.