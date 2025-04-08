Индийский экспериментальный модуль упал из космоса на Землю: что произошло (видео)

Экспериментальный модуль POEM-4 сгорел в атмосфере и упал в Индийский океан. Это произошло всего через несколько месяцев после запуска на орбиту, но, как заявили индийские космические чиновники, это произошло не из-за сбоя в работе модуля.

Related video

Об этом пишет Space.

Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила, что 4 апреля ее орбитальный экспериментальный модуль POEM-4 был намеренно уничтожен, чтобы он не стал космическим мусором, но сама миссия признана успешной.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Экспериментальный модуль POEM-4 был запущен в космос 30 декабря прошлого года на индийской ракете-носителе PSLV в рамках миссии Индии по стыковке космических аппаратов, известной как SPADEX. Модуль был выведен почти на круговую орбиту на высоте 350 км над Землей.

В течение своей миссии POEM-4 принял в общей сложности 24 полезных нагрузки и все они работали, как и ожидалось, предоставляя ценные научные данные. Об этом заявили представители ISRO. Миссия SPADEX, которая продемонстрировала первую в истории Индии автономную стыковку в космосе, также была успешной.

ISRO свела с орбиты модуль POEM-4, который был прикреплен к верхней ступени ракеты PSLV, чтобы он не превратился в космический мусор и не угрожал работающим там спутникам и другим аппаратам.

Диспетчеры миссии направили модуль на падение в Индийский океан, а затем сбросили все оставшееся топливо, чтобы избежать случайного взрыва или разрушения во время входа в атмосферу.

Представители ISRO заявили, что безопасное возвращение модуля POEM-4 в атмосферу является еще одним достижением индийского космического агентства в деле сдерживания роста космического мусора.

Как уже писал Фокус, во время исторической миссии Fram2 компании SpaceX Илона Маска космические туристы сделали первый рентгеновский снимок человека в космосе. Частные астронавты провели почти 4 дня на полярной орбите, где еще никогда не бывали люди.

Также Фокус писал о том, что ученые представили новый метод превращения Марса в похожую на Землю планету. Для того, чтобы изменить Марс ученые предлагают повысить там температуру с помощью аэрозолей графена и алюминия.