Историческая стыковка на орбите: Индия перенесла испытание важной технологии в космосе (фото)

Два спутника должны совершить первую в истории исследования космоса Индией стыковку на орбите. Эта технология имеет большое значение для освоения космоса этой страной.

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Индия отложила свою первую попытку стыковки двух космических аппаратов на околоземной орбите, чтобы провести дополнительные проверки, поскольку страна готовится к тому, что станет жизненно важным испытанием технологий для ее будущих амбиций в космосе, пишет Space.

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Ожидалось, что 7 января в рамках миссии SpaDeX Индийской организации космических исследований (ISRO) два спутника должны соединиться на низкой околоземной орбите после их успешного запуска на ракете-носителе PSLV 30 декабря. Это испытание технологии стыковки в космосе станет первым в истории Индии испытанием автоматизированной космической стыковочной системы.

Согласно новому заявлению ISRO, стыковка двух спутников была перенесена на 9 января, ведь этот процесс требует дальнейшей проверки и более тщательной подготовки. Два спутника, весом 220 кг, сейчас вращаются вокруг Земли на высоте 470 км и должны соединиться вместе в рамках исторического для Индии испытания.

Ожидалось, что 7 января в рамках миссии SpaDeX Индийской организации космических исследований (ISRO) два небольших спутника должны соединиться на низкой околоземной орбите после их успешного запуска на ракете-носителе PSLV 30 декабря Фото: ISRO

Миссия SpaDeX предназначена для тестирования автоматизированной технологии сближения и стыковки, которую Индия планирует использовать во время будущих миссий на околоземную орбиту и Луну. Данную технологию будут использовать как беспилотные космические аппараты и корабли, так и пилотируемые миссии.

Два спутника, весом 220 кг, сейчас вращаются вокруг Земли на высоте 470 км и должны соединиться вместе в рамках исторического для Индии испытания Фото: ISRO

Успешная реализация миссии SpaDeX должна позволить Индии стать полноправным членом клуба стран, которые уже освоили космическую стыковку. Такую технологию имеют США, Китай, Япония и Европейское космическое агентство. Она позволяет проводить стыковки грузовых и пилотируемых космических кораблей в автоматическом режиме.

Индия планирует к 2040 году построить на орбите космическую станцию "Бхаратия Антарикш" и технология стыковки будет иметь жизненно важное значение как на этапе сборки станции, так и во время выполнения пилотируемых миссий.

Индия планирует к 2040 году построить на орбите космическую станцию "Бхаратия Антарикш" Фото: ISRO

Также Индия планирует отправить на Луну к 2028 году миссию "Чандраян-4", в рамках которой будут собраны образцы лунной почвы и доставлены на Землю. Эта миссия также требует технологии атематической стыковки, когда капсула с образцами будет доставлена на орбиту вокруг Луны и передана на космический аппарат, который доставит ее на Землю.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, как Плутон получил свой самый большой спутник. История появления Харона в качестве спутника Плутона давно интересовала ученых, и они были удивлены тем, как карликовая планета его получила.

Также Фокус писал о том, что NASA годится сообщить новую информацию о том, каким образом и когда на Землю будут доставлены образцы почвы с Марса.