Історичне стикування на орбіті: Індія перенесла випробування важливої технології в космосі (фото)

Два супутники мають здійснити перше в історії дослідження космосу Індією стикування на орбіті. Ця технологія має велике значення для освоєння космосу цією країною.

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Індія відклала свою першу спробу стикування двох космічних апаратів на навколоземній орбіті, щоб провести додаткові перевірки, оскільки країна готується до того, що стане життєво важливим випробуванням технологій для її майбутніх амбіцій у космосі, пише Space.

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Очікувалося, що 7 січня в рамках місії SpaDeX Індійської організації космічних досліджень (ISRO) два супутники мають з'єднатися на низькій навколоземній орбіті після їхнього успішного запуску на ракеті-носії PSLV 30 грудня. Це випробування технології стикування в космосі стане першим в історії Індії випробуванням автоматизованої космічної стикувальної системи.

Згідно з новою заявою ISRO, стикування двох супутників було перенесено на 9 січня, адже цей процес потребує подальшої перевірки та ретельнішої підготовки. Два супутники, вагою 220 кг, зараз обертаються навколо Землі на висоті 470 км і мають з'єднатися разом у рамках історичного для Індії випробування.

Очікувалося, що 7 січня в рамках місії SpaDeX Індійської організації космічних досліджень (ISRO) два невеликі супутники мають з'єднатися на низькій навколоземній орбіті після їхнього успішного запуску на ракеті-носії PSLV 30 грудня. Фото: ISRO

Місія SpaDeX призначена для тестування автоматизованої технології зближення і стикування, яку Індія планує використовувати під час майбутніх місій на навколоземну орбіту і Місяць. Цю технологію використовуватимуть як безпілотні космічні апарати і кораблі, так і пілотовані місії.

Два супутники, вагою 220 кг, зараз обертаються навколо Землі на висоті 470 км і мають з'єднатися разом у рамках історичного для Індії випробування Фото: ISRO

Успішна реалізація місії SpaDeX має дозволити Індії стати повноправним членом клубу країн, які вже освоїли космічне стикування. Таку технологію мають США, Китай, Японія та Європейське космічне агентство. Вона дає змогу проводити стикування вантажних і пілотованих космічних кораблів в автоматичному режимі.

Індія планує до 2040 року побудувати на орбіті космічну станцію "Бхаратія Антарікш" і технологія стикування матиме життєво важливе значення як на етапі складання станції, так і під час виконання пілотованих місій.

Індія планує до 2040 року побудувати на орбіті космічну станцію "Бхаратія Антарікш" Фото: ISRO

Також Індія планує відправити на Місяць до 2028 року місію "Чандраян-4", в рамках якої будуть зібрані зразки місячного ґрунту і доставлені на Землю. Ця місія також потребує технології атематичного стикування, коли капсула зі зразками буде доставлена на орбіту навколо Місяця і передана на космічний апарат, який доставить її на Землю.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, як Плутон отримав свій найбільший супутник. Історія появи Харона як супутника Плутона давно цікавила вчених, і вони були здивовані тим, як карликова планета його отримала.

Також Фокус писав про те, що NASA має повідомити нову інформацію про те, яким чином і коли на Землю будуть доставлені зразки ґрунту з Марса.