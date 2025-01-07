NASA готує дуже важливу заяву про Марс: що відомо (відео)

Можливо, скоро стане відома доля цінного вантажу, який зібрав марсохід Perseverance.

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У вівторок, 7 січня, о 20:00 за Києвом адміністратор NASA Білл Нельсон і його заступник Нікі Фокс представлять оновлену інформацію про програму Mars Sample Return, яка зіткнулася із серйозними труднощами, пише ScienceAlert.

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Керівництво NASA має на прес-конференції зробити важливу заяву щодо стану підготовки до реалізації однієї з найважливіших космічних програм. Програма Mars Sample Return була створена для того, щоб доставити на Землю цінні зразки марсіанської гірської породи, зібрані марсоходом Perseverance за кілька років.

Згідно з повідомленням NASA, керівники космічного агентства мають розповісти, як планують знизити витрати на доставку зразків із Марса на Землю і яка буде архітектура майбутньої місії на Червону планету.

Починаючи з 2021 року марсохід Perseverance зумів зібрати на Марсі кілька десятків цінних зразків гірської породи, а також атмосфери Червоної планети. Ці зразки зараз перебувають на поверхні Марса всередині спеціальних титанових трубок, чекаючи на те, коли ж їх заберуть і доставлять на Землю. Ці зразки мають допомогти вченим зрозуміти геологічну історію Марса, еволюцію клімату планети, а також з'ясувати, чи було там життя.

Починаючи з 2021 року марсохід Perseverance зумів зібрати на Марсі кілька десятків цінних зразків гірської породи, а також атмосфери Червоної планети Фото: NASA

У 2023 році майбутнє програми Mars Sample Return опинилося під загрозою, коли незалежна експертна оцінка засвідчила, що у NASA були нереалістичні очікування щодо бюджету програми і графіків її виконання. Передбачалося, що зразки будуть доставлені на Землю вже на початку 2030-х років. Але оцінка показала, що це не вдасться зробити щонайменше до 2040 року.

Також стало відомо, що бюджет програми з початкових 3 млрд доларів зріс до 11 млрд доларів, тобто програма виявилася занадто дорогою і вимагала скорочення бюджету. У 2024 році бюджет NASA було скорочено, що призвело до зниження витрат на підготовку програми Mars Sample Return.

Для доставки зразків з Марса планувалося задіяти кілька космічних апаратів Фото: NASA

Це викликало тривогу у вчених, які були стурбовані тим, що одна з найважливіших космічних місій може бути не реалізована і зразки, зібрані на Марсі, так і залишаться на поверхні планети. У квітні 2024 року Нельсон повідомив, що програму Mars Sample Return не буде скасовано, але потрібно шукати способи скоротити її бюджет і все ж постаратися реалізувати набагато раніше, ніж до 2040 року. У жовтні минулого року в NASA було створено експертну групу, яка мала провести нову оцінку марсіанської програми і надати звіт. Ймовірно, висновки цього звіту буде надано під час пресконференції.

У NASA є ще один привід для занепокоєння. Річ у тім, що Китай збирається вже у 2028 році відправити свою місію на Марс для збору зразків місцевої породи. А доставка цих зразків на Землю запланована на 2031 рік. Якщо NASA не вдасться вирішити проблеми зі своєю марсіанською програмою, а Китай зможе реалізувати свої плани, то США програють КНР ці космічні перегони. Річ у тім, що ще жодного разу з Марса не доставили на Землю зразки місцевого каміння і ґрунту.

Програма Mars Sample Return має труднощі не тільки з бюджетом, а й із самою архітектурою місії. Спочатку планувалося виконати кілька запусків у космос для доставки кількох космічних апаратів на орбіту навколо Марса, а також на поверхню планети. З їхньою допомогою планувалося зібрати титанові трубки зі зразками, завантажити в спеціальну ракету, яка відправить зразки на орбіту. Там їх має забрати космічний апарат, який повезе їх на Землю. Можливо, керівники NASA нададуть нове бачення архітектури цієї місії.

Як уже писав Фокус, Ілон Маск намагається скасувати місячну програму NASA. Американський мільярдер вважає, що всі зусилля потрібно спрямувати на здійснення польоту на Марс, а не на Місяць.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження Всесвіту натякає на існування невідомої фізики.