Марс важливіший: Ілон Маск намагається скасувати місячну програму NASA, що відомо (фото)

Американський мільярдер вважає, що всі зусилля потрібно спрямувати на здійснення польоту на Марс, а не на Місяць.

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Власник компанії SpaceX Ілон Маск закликає NASA відмовитися від своєї місячної програми "Артеміда", адже він вважає, що замість планованої висадки людини на Місяці потрібно вирушити одразу на Марс. Але це суперечить давнім планам NASA, пише Futurism.

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Випробування ракети Starship

Ілон Маск у своїй соціальній мережі Х обрушився з критикою на NASA, стверджуючи, що місячна програма "Артеміда", яка передбачає висадку перших у цьому столітті астронавтів на Місяць у 2027 році та подальше створення там бази, є дуже неефективною. Маск вважає, що місячна програма NASA — це "програма зі збільшення робочих місць, а не результатів".

Критика космічного агентства США власником компанії SpaceX вкотре підкреслює одержимість Маска ідеєю створення міста на Марсі, населеного мільйоном людей. Цю ідею Маск хоче реалізувати за допомогою важкої ракети Starship, яка вже пройшла кілька випробувань минулого року і створена його компанією.

Цікаво, що місячна програма "Артеміда" була ініційована Дональдом Трампом, обраним вдруге президентом США, під час його минулого президентського терміну в 2017 році. А Маск є другом і соратником Трампа. Експерти вважають, що заклик Маска оминути Місяць і одразу вирушити на Марс є не зовсім логічним і недалекоглядним. Проте такі повідомлення мільярдера не можна ігнорувати, враховуючи його величезний новий вплив.

Ракета Starship Фото: SpaceX

Тепер Ілон Маск має величезний вплив на політичний ландшафт у США, адже зовсім недавно він допоміг Трампу стати президентом і був призначений відповідальним за так званий "Департамент ефективності уряду", метою якого є економія 2 трлн доларів з бюджету США. Чи зможе ця консультативна група націлитися на скорочення фінансування програми "Артеміда", ще належить побачити.

Тепер, коли Маск має такий величезний вплив, зусилля NASA з висадки астронавтів на Місяць можуть опинитися під серйозною загрозою. Як мінімум вся місячна програма може сильно змінитися. Можливо, Маск зможе домогтися в короткостроковій перспективі скасування використання NASA дорогої ракети-носія Space Launch System (SLS) для місячної програми на користь ракети Starship.

Маск зможе домогтися в короткостроковій перспективі скасування використання NASA дорогої ракети-носія Space Launch System (на фото) для місячної програми на користь ракети Starship Фото: NASA

Ще невідомо, як до подібних закликів Маска поставиться можливий майбутній глава NASA Джаред Айзекман, мільярдер і космічний турист, який двічі побував у космосі на кораблі компанії SpaceX. Він досі підтримує наявний план програми "Артеміда" і вважає, що "американці ходитимуть і по Місяцю, і по Марсу".

Така позиція Айзекмана прямо суперечить бажанню Маска спрямувати всі зусилля для польоту виключно на Марс, а не на Місяць. Чим закінчиться ця історія стане, можливо, зрозуміло вже в найближчому майбутньому.

Варто зазначити, що в місячну програму NASA включено розробку посадкового місячного модуля для астронавтів на базі космічного корабля Starship. І створює цей посадковий модуль якраз компанія Ілона Маска.

До місячної програми NASA включено розробку посадкового місячного модуля для астронавтів на базі космічного корабля Starship Фото: Starship

Як уже писав Фокус, вчені з NASA з'ясували, чи можуть бути населеними пустельні планети з "Дюни" і "Зоряних воєн". Нове дослідження може стати великим розчаруванням для фанатів фантастичних кіновсесвітів.

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