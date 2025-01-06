Яка насправді температура на поверхні Місяця: відповідь може здивувати (фото)

Насправді Місяць не такий холодний, як може здатися, але з іншого боку з температурою на супутнику Землі не все так просто.

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Здається, що Місяць є холодним і млявим об'єктом, який обертається навколо Землі. Дійсно, на Місяці немає життя, але насправді він не такий вже й холодний, принаймні, не весь час. Як і на Землі, температура на поверхні Місяця змінюється залежно від того, чи потрапляє на нього сонячне світло. Насправді, коливання температури на Місяці можуть бути дуже великими, пише Live Science.

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За словами астронома Джона Моньє з Мічиганського університету, США, на Місяці спостерігаються надзвичайно різкі перепади температур. Температура на поверхні Місяця може змінюватися в середньому від мінус 100 градусів Цельсія до більш ніж 100 градусів Цельсія зі знаком плюс. Для порівняння, середня температура на поверхні Землі становить приблизно 15 градусів Цельсія. При цьому температура на нашій планеті коливається в діапазоні від мінус 89 градусів Цельсія до плюс 57 градусів Цельсія.

Земля і Місяць перебувають приблизно на однаковій відстані від Сонця, тобто 150 млн км. Але їхні температури відрізняються через наявність деяких факторів. У нашої планети є атмосфера, яка допомагає підтримувати помірну температуру і не дозволяє сонячному світлу сильно нагрівати Землю. Але Місяць не має атмосфери, а тому може сильно нагріватися.

Температура на поверхні Місяця може змінюватися в середньому від мінус 100 градусів Цельсія до більш ніж 100 градусів Цельсія зі знаком плюс Фото: NASA

Також на Землі є океани, які поглинають сонячне тепло вдень і повільно віддають його вночі. Місяць же нагрівається сильно вдень і сильно охолоджується вночі. День і ніч на Місяці тривають приблизно по два тижні, а отже, поверхня супутника Землі зазнає більш тривалих періодів нагрівання й охолодження. Але температура на Місяці відрізняється в різних місцях.

Наприклад, поруч з екватором Місяця температура може досягати вдень 120 градусів Цельсія, а вночі опускатися до мінус 130 градусів Цельсія. Місяць є другим світом у Сонячній системі після Меркурія, де спостерігаються такі різкі температурні перепади.

Якби ви перебували на одному з полюсів Місяця, то могли б побачити, що Сонце в цих місцях практично ніколи не сходить і не заходить. Сонце завжди перебуває вище або нижче горизонту приблизно на 1,5 градуса. Через це на полюсах існують довгі тіні. Тому деякі кратери на полюсах Місяця завжди перебувають у тіні.

Поруч з екватором Місяця температура може досягати вдень 120 градусів Цельсія, а вночі опускатися до мінус 130 градусів Цельсія Фото: NASA

За словами Моньє, в деяких місцях на полюсах Місяця, які являють собою ями, створені минулою вулканічною активністю, як показують спостереження, існує помірна температура, еквівалентна приблизно 17 градусам Цельсія. Це означає, що там можна побудувати базу для постійної присутності людини на Місяці.

Але температура всередині багатьох кратерів на Місяці поруч із полюсами, куди ніколи не потрапляє сонячне світло, надзвичайно низька. Деякі вчені вважають, що в цих місцях може бути найнижча температура в Сонячній системі. Наявні дані показують, що температура в цих кратерах становить приблизно мінус 248 градусів Цельсія, але, швидше за все, там набагато холодніше.

За словами Моньє, розуміння коливання температури на Місяці має вирішальне значення для майбутньої довгострокової присутності людини на супутнику Землі, а також для подальших досліджень. Необхідно створити обладнання, яке зможе витримувати екстремальні перепади температур.

Як уже писав Фокус, фізики побачили дивну квантову поведінку в надпровідниках і це відкриття кидає виклик теоріям. Нове дослідження кидає виклик існуючим теоріям надпровідності, адже вчені виявили дивний квантовий фазовий перехід у надпровідниках.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили дуже дивні карликові галактики, властивості яких не може пояснити поточна модель розвитку Всесвіту.