Відкриття суперечить моделі еволюції Всесвіту: у космосі виявлено дивне явище (фото)

Астрономи виявили групу карликових галактик, які мають незвичайні властивості та дуже дивне розташування, що збиває з пантелику вчених.

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Вчені зробили дуже важливе відкриття, яке може змінити уявлення про Всесвіт. Вони виявили п'ять карликових галактик, які мають майже ідеально вирівняне практично на одній лінії розташування в просторі. Це відкриття кидає виклик головній моделі еволюції Всесвіту. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Астрономи виявили групу з п'яти галактик, розташовану на відстані 117 млн світлових років від нас, які утримуються взаємною гравітацією в майже ідеально вирівняному розташуванні в просторі. Здається, що ці галактики розташовані майже на одній лінії. Але таке розташування не може пояснити стандартна космологічна модель Лямбда-CDM, яка описує еволюцію Всесвіту.

Виявлені карликові галактики отримали позначення D1, D2, D3, D4 і D5. Вони не дуже яскраві, але наповнені міжзоряним газом, що дозволяє їм активно формувати нові зірки. Карликові галактики мають відносно невелику масу, адже в них міститься набагато менше зірок, ніж у більших галактиках. Загальна п'яти виявлених карликових галактик усього в кілька мільярдів разів більша за масу Сонця. Для порівняння, загальна маса Чумацького Шляху приблизно в 1,5 трлн разів більша за масу Сонця.

Хоча за багатьма характеристиками п'ять карликових галактик не є особливими, їхнє розташування являє собою велику аномалію. Карликові галактики, як правило, знаходяться ізольовано від інших галактик. Тільки приблизно 5% з них мають близьких компаньйонів. Імовірність знайти одразу п'ять карликових галактик, що знаходяться близько одна до одної, становить менше 0,004%.

Хоча за багатьма характеристиками п'ять карликових галактик не є особливими, їхнє розташування являє собою велику аномалію Фото: space.com

Вчені поки що не можуть пояснити таке вирівнювання галактик, адже це може бути простим збігом або ж вказувати на невідомі еволюційні шляхи таких об'єктів.

Як показало дослідження, три галактики в групі мають однаковий напрямок обертання, що збиває з пантелику астрономів. А дві галактики активно взаємодіють одна з одною і перекачують міжзоряний газ, що сприяє появі нових зірок.

Відкриття цих карликових галактик кидає виклик нашій найкращій теорії космічної еволюції, відомій як стандартна космологічна модель Лямбда-CDM. За словами вчених, ця модель не може пояснити формування таких невеликих, вирівняних майже на одній лінії галактик в ізольованому просторі.

Згідно зі стандартною космологічною моделлю, темна матерія, яка відповідає за формування галактик, не може створювати такі впорядковані групи карликових галактик.

Подальші спостереження можуть пролити світло на це аномальне явище. Хоча астрономи можуть виявити щось, що змусить засумніватися у вірності стандартної космологічної моделі Всесвіту.

Як уже писав Фокус, фізики вперше виміряли квантову геометричну форму електронів. Нове досягнення може допомогти фізикам розкрити деякі таємниці квантового світу.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показало, що магнітне поле Місяця існувало набагато довше, ніж припускали вчені. Це відкриття має важливе значення для розуміння еволюції Місяця.