Перед повним зникненням магнітного поля Місяця щось його посилило: що з'ясували вчені

Дослідники з'ясували, що магнітне поле супутника Землі існувало набагато довше, ніж передбачалося, але поки що точний механізм його довгого життя не зовсім зрозумілий.

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Дослідники вивчили зразки ґрунту, доставлені на Землю китайськими місіями "Чан'є-5" і "Чан'є-6" і зробили важливе відкриття. Виявилося, що магнітне поле Місяця існувало приблизно на 200 млн років довше, ніж передбачалося. Чому так сталося, до кінця не зрозуміло, але є деякі припущення. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Interesting Engineering.

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Наразі вчені вважають, що протягом приблизно 1,5 млрд років після народження Місяця у супутника Землі існувало таке ж сильне магнітне поле, як і Землі. Передбачається, що його сила коливалася в межах від 25 до 65 мікротесла.

Наразі Місяць не має магнітного поля і вважалося, що воно почало слабшати і зникло приблизно 3 млрд років тому. Тепер же вивчення зразків місячного ґрунту, доставлених на Землю двома китайськими місіями, показує, що магнітне поле супутника нашої планети існувало довше і водночас якісь процеси призвели до його посилення.

Минулі дослідження показали, що вже приблизно 3,1 млрд років тому магнітне поле Місяця почало різко втрачати свою силу і через кілька десятків мільйонів років зникло. Нові дані показують, що магнітне поле посилилося і змогло проіснувати ще кілька сотень мільйонів років. Тобто вчені виявили в гірських породах ознаки існування магнітного поля ще 2,8 млрд років тому. Але це магнітне поле мало силу від 5 до 21 мікротесла. Тобто воно було все ж таки слабке, і тільки після цього посилення воно все ж таки повністю зникло.

Нові дані показують, що магнітне поле Місяця посилилося і змогло проіснувати ще кілька сотень мільйонів років Фото: NASA

Учені вважають, що якісь внутрішні процеси могли призвести як до несподіваного посилення магнітного поля Місяця, так і до його повного зникнення. Дослідження припускає, що відновлення існування хоч і слабкого, але стійкого магнітного поля Місяця приблизно 3 млрд років тому могло бути спричинене такими процесами, як кристалізація ядра Місяця або взаємодія ядра і мантії. Ці процеси, ймовірно, підтримували магнітне динамо Місяця протягом мільярдів років.

Також вчені вважають, що більш тривале існування магнітного поля Місяця могло довше захищати його поверхню від сильного сонячного випромінювання, що допомогло зберегти на його поверхні такі леткі сполуки як вода. Це більш глибоке розуміння магнітної історії Місяця дає важливі відомості про його еволюцію.

Як уже писав Фокус, щосекунди через наше тіло проходять невловимі частинки нейтрино. У Китаї побудували спеціальний детектор, який повинен їх виявити. Крихітні нейтрино не можна побачити безпосередньо, але вони можуть допомогти розкрити секрети нашого Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, вуглець у тілах людей прибув із простору, що оточує нашу галактику. Цікаво, що створений він все ж був у надрах Чумацького Шляху.

Ще Фокус писав про те, що дослідження вчених з NASA показало велику проблему, з якою зіткнуться астронавти на Місяці, коли здійснять висадку в районі південного полюса.