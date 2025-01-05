Ми складаємося з хімічного елемента, який перебував поза Чумацьким Шляхом: що відомо

Вчені отримали нові дані про навкологалактичне середовище і з'ясували, що воно діє як конвеєр для перекидання важких хімічних елементів з-за меж галактики назад у неї.

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Життя на Землі не могло б існувати без вуглецю. Але вуглець та інші хімічні елементи, які важчі за гелій і водень, утворюються після смерті масивних зірок, коли ті вибухають надновою. З цих елементів в кінцевому підсумку утворюються нові зірки і планети. Створений мільярди років тому вуглець став важливим компонентом Землі, а пізніше він став невід'ємною частиною тіла людини. Астрономи з'ясували, що вуглець та інші важкі хімічні елементи не просто так кружляють навколо нашої галактики Чумацький Шлях у навкологалактичному середовищі, а повертаються назад у галактику, щоб стати учасниками створення нових об'єктів. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Interesting Engineering.

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Хмара газу навколо галактики

Ще в 50-х роках минулого століття астрономи виявили перші докази існування навкологалактичного середовища, тобто великої газової хмари, яка оточує Чумацький Шлях та інші галактики. Навкологалактичне середовище може протиратися на відстань у сотні тисяч світлових років від галактики.

У 2011 році за допомогою космічного телескопа Габбл учені вперше знайшли підтвердження давньої теорії. Тоді з'явилося припущення, що це середовище може діяти як конвеєр, який не перенаправляє викинуті важкі хімічні елементи назад до галактики, щоб створювалися нові зірки та планети.

Нове дослідження підтверджує це припущення і показує, що в навкологалактичному середовищі міститься величезна кількість вуглецю, який постійно переміщується назад у галактики. При цьому вчені з'ясували, що в навкологалактичному середовищі міститься не тільки багато вуглецю, а й кисню.

Тіла людей складаються з вуглецю, який прибув з-за меж Чумацького Шляху

Учені вважають, що після вибухів наднових багато важких хімічних елементів вилітають за межі галактик, але потім повертаються назад і під дією гравітації стають компонентами нових зірок і планет. Мільярди років тому це дало змогу вуглецю опинитися в складі нашої планети, а потім стати одним із ключових елементів тіла людини.

Світло від різних джерел проходить через навкологалактичне середовище і різні хімічні елементи поглинають це світло. Астрономи використовували його для визначення хімічного складу навкологалактичного середовища.

За допомогою телескопа Хаббл астрономи вивчили взаємодію світла квазарів із навкологалактичним середовищем їхніх рідних галактик, де відбувається народження нових зірок. Квазари — це найяскравіші об'єкти в галактиці, які створюють активні надмасивні чорні діри, коли поглинають величезну кількість матерії.

Частина світла квазарів була поглинута великою кількістю вуглецю, а також кисню, пов'язаного з іншими елементами. Дослідження показало, що вуглець поширюється на відстань до 400 000 світлових років від рідної галактики, що в 4 рази більше діаметра Чумацького Шляху. Вчені вважають, що вуглець, який зараз знаходиться всередині наших тіл, колись був частиною навкологалактичного середовища за межами Чумацького Шляху.

Автори дослідження збираються дізнатися, які ще важкі хімічні елементи обертаються навколо галактик, щоб потім повернутися назад у їхні надра. Вчені вважають, що повне розуміння того, що створює навкологалактичне середовище, може дати цінну інформацію про те, як формується галактика і які події вона може пережити в майбутньому.

Як уже писав Фокус, на початку 2025 року на Сонці з'явилися відразу два спалахи, які належать до класу Х. Це клас найпотужніших сонячних спалахів. Ці події вже негативно вплинули на нашу планету.

Також Фокус писав про те, вчені виявили нову спіральну галактику в ранньому Всесвіті, яка кидає виклик моделям формування таких астрономічних об'єктів.