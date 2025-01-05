Мы состоим из химического элемента, который находился вне Млечного Пути: что известно

Ученые получили новые данные про окологалактическую среду и выяснили, что она действует как конвейер для переброски тяжелых химических элементов из-за пределов галактики назад в нее.

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Жизнь на Земле не могла бы существовать без углерода. Но углерод и другие химические элементы, которые тяжелее гелия и водорода, образуются после смерти массивных звезд, когда те взрываются сверхновой. Из этих элементов в конечном итоге образуются новые звезды и планеты. Созданный миллиарды лет назад углерод стал важным компонентом Земли, а позже он стал неотъемлемой частью тела человека. Астрономы выяснили, что углерод и другие тяжелые химические элементы не просто так кружат вокруг нашей галактики Млечный Путь в окологалактической среде, а возвращаются обратно в галактику, чтобы стать участниками создания новых объектов. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Interesting Engineering.

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Облако газа вокруг галактики

Еще в 50-х годах прошлого века астрономы обнаружили первые доказательства существования окологалактической среды, то есть большого газового облака, которое окружает Млечный Путь и другие галактики. Окологалактическая среда может протираться на расстояние в сотни тысяч световых лет от галактики.

В 2011 году с помощью космического телескопа Хаббл ученые впервые нашли подтверждение давней теории. Тогда появилась предположение, что эта среда может действовать как конвейер, который не перенаправляет выброшенные тяжелые химические элементы обратно в галактику, чтобы создавались новые звезды и планеты.

Новое исследование подтверждает это предположение и показывает, что в окологалактической среде находится огромное количество углерода, который постоянно перемещается обратно в галактики. При этом ученые выяснили, что в окологалактической среде находится не только много углерода, но и кислорода.

Тела людей состоят из углерода, который прибыл из-за пределов Млечного Пути

Ученые считают, что после взрывов сверхновых многие тяжелые химические элементы вылетают за пределы галактик, но затем возвращаются обратно и под действием гравитации становятся компонентами новых звезд и планет. Миллиарды лет назад это позволило углероду оказаться в составе нашей планеты, а затем стать одним из ключевых элементов тела человека.

Свет от разных источников проходит через окологалактическую среду и разные химические элементы поглощают этот свет. Астрономы использовали его для определения химического состава окологалактической среды.

С помощью телескопа Хаббл астрономы изучили взаимодействие света квазаров с окологалактической средой их родных галактик, где происходит рождение новых звезд. Квазары — это самые яркие объекты в галактике, которые создают активные сверхмассивные черные дыры, когда поглощают огромное количество материи.

Часть света квазаров была поглощена большим количеством углерода, а также кислорода, связанного с другими элементами. Исследование показало, что углерод распространяется на расстояние до 400 000 световых лет от родной галактики, что в 4 раза больше диаметра Млечного Пути. Ученые считают, что углерод, который сейчас находится внутри наших тел, когда-то был частью окологалактической среды за пределами Млечного Пути.

Авторы исследования собираются узнать, какие еще тяжелые химические элементы вращаются вокруг галактик, чтобы затем вернуться обратно в их недра. Ученые считают, что полное понимание того, что создает окологалактическую среду, может дать ценную информацию о том, как формируется галактика и какие события она может пережить в будущем.

Как уже писал Фокус, в начале 2025 года на Солнце появились сразу две вспышки, которые принадлежат к классу Х. Это класс самых мощных солнечных вспышек. Данные события уже оказали негативное влияние на нашу планету.

Также Фокус писал о том, ученые обнаружили новую спиральную галактику в ранней Вселенной, которая бросает вызов моделям формирования таких астрономических объектов.