Самые мощные вспышки возникли на Солнце: Земля уже пострадала, но это только начало (фото)

Первые в 2025 году две вспышки класса Х появились на Солнце, что привело к отключениям связи в некоторых регионах планеты, но впереди ожидается геомагнитная буря.

Related video

3 и 4 января на Солнце произошло два мощных выброса энергии и излучения, которые достигли Земли за считанные минуты и вызвали отключения радиосвязи в Африке, Южной Америке и Австралии. Ученые прогнозируют появление геомагнитной бури на Земле 5 и 6 января, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самые мощные вспышки на Солнце в 2024 году

Самыми мощными вспышками на Солнца являются извержения энергии и излучения, которые принадлежат к классу Х. Как показали данные космических аппаратов, которые наблюдают за активностью Солнца, в пятницу, 3 января на нашей звезде появилась вспышка класса Х1.2, в субботу, 4 января — вспышка класса Х1.1. Излучение, которое выходит во время вспышек достигает Земли примерно за 10 минут. В результате первого события произошло отключение радиосвязи в некоторых частях Африки, южной Америки и в южной части Атлантического океана. В результате второго события радиосвязь была потеряна в некоторых частях Австралии, Новой Зеландии и в южной части Тихого океана.

Обе вспышки класса Х возникли в регионе солнечных пятен под названием AR3947. Это более темные участки на поверхности Солнца с более холодной плазмой и сильным магнитным полем. Когда линии магнитного поля перестраиваются, то возникает выброс энергии и излучения. Если область солнечных пятен направлена на Землю, то излучение попадает на нашу планету и приводит к негативным последствиям.

На снимке показана вспышка класса Х1.1, возникшая на Солнце 4 января Фото: space.com

Связь отключается из-за того, что заряженные частицы с Солнца проникают в верхние слои атмосферы Земли и вступают во взаимодействие с молекулами газов, что мешает нормальному прохождению радиосигналов.

Солнечные вспышки разделяют на 5 классов, при этом по мере повышения класса каждая вспышка становится в десять раз сильнее. Вспышки класса X являются самыми мощными, далее идут вспышки класса М, класса С и закрывают этот список вспышки класса B и А. Возле каждой буквы находится число, которое указывает на силу отдельной вспышки.

Ученые считают, что обе вспышки сопровождались корональными выбросами массы или выбросами горячей плазмы с Солнца, которые могут достичь Земли. Если это произойдет, то ожидается, что на Земле 5 и 6 января может возникнуть геомагнитная буря уровня G1 или G2. Это умеренные геомагнитные бури.

Сейчас на Солнце наступила фаза активности, которая называется солнечный максимум. Она наступает примерно в середине цикла активности Солнца, который продолжается 11 лет. Нынешний 25-цикл солнечной активности начался в 2019 году. Солнечный максимум характеризуется появлением большого количества пятен на Солнце и появлением самых мощных вспышек. Ожидается, что в 2025 году на Солнце будут часто возникать вспышки класса Х.

Фокус уже писал о том, что в конце 2024 года произошло историческое событие. Космический аппарат NASA подлетел к Солнцу на рекордно близкое расстояние с рекордной скоростью и смог выжить.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили уникальную черную дыру, которая не похожа на подобные объекты. Как показывает новое исследование некоторые сверхмассивные черные дыры в центрах галактик имеют "друга".