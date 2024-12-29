Такого еще не было: зонд NASA выжил после рекордного сближения с Солнцем и вышел на связь (видео)

Солнечный зонд "Паркер" навсегда вошел в историю, после того, как подтвердил, что он совершил рекордное сближение с нашей звездой и стал самым быстрым аппаратом в истории.

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Солнечный зонд "Паркер", космический аппарат размером с автомобиль, пролетел мимо Солнца на расстоянии, эквивалентом почти 1/10 расстояния между нашей звездой и Меркурием. Таким образом он стал первым в истории космическим аппаратом, который находился так близко от Солнца. При этом зонд NASA летел с самой высокой скоростью, которую когда-либо имели космические аппараты. В NASA несколько дней ждали сигнала от солнечного зонда "Паркер", ведь ученые хотели узнать выжил ли он после исторического прикосновения к Солнцу и этот сигнал был получен. Солнечный зонд жив и продолжает свою миссию, пишет Space.

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Ученые из NASA официально подтвердили, что солнечный зонд "Паркер" навсегда вошел в историю, после того, как установил рекорд дальности пребывания от Солнца, а также рекорд скорости полета в космосе. Эти рекорды были установлены 24 декабря, когда зонд NASA, самый быстрый космический аппарат в истории, приблизился к Солнцу на расстояние 6 млн 100 тысяч км, и летел со скоростью 692 тысячи км/час. Таким образом космический аппарат побил собственные рекорды, установленные ранее во время предыдущих сближений с нашей звездой.

Самый быстрый космический аппарат в истории, приблизился к Солнцу на расстояние 6 млн 100 тысяч км, и летел со скоростью 692 тысячи км/час Фото: NASA

Солнечный зонд "Паркер" перестал присылать сигналы на Землю 20 декабря и ученые надеялись, что ему удалось совершить то, что еще никогда не делал ни один космический аппарат. Поэтому ранее ученые из NASA сообщили, что зонд установил новые рекорды, но не знали, выжил ли он во время этого близкого пролета мимо Солнца.

Через несколько дней после исторического события солнечный зонд "Паркер" все же связался с Землей, как сообщили в NASA и теперь известно, что его миссия продолжается, ведь он смог выжить после прикосновения к Солнцу. И аппарат не просто выжил, а находится в хорошем состоянии.

Главную роль в том, что солнечному зонду удалось выдержать огромную температуру при сближении с Солнцем сыграл специальные защитный тепловой экран, который позволяет выдерживать аппарату температур до 1370 градусов Цельсия. Ученые из NASA заявили, что во время исторического сближения с Солнцем зонду пришлось выдержать меньшую температуру – 980 градусов Цельсия. При этом солнечный зонд "Паркер" пролетел через самые внешние участки самого верхнего слоя атмосферы Солнца под названием корона. На краю короны не так жарко, как в основной ее части, где температура достигает более 1 млн градусов Цельсия. Для сравнения температура поверхности Солнца составляет примерно 5500 градусов Цельсия.

Весной 2024 года солнечный зонд "Паркер" пролелетел через корональный выброс массы из Солнца

Одна из загадок Солнца состоит в том, что ученые до сих пор точно не могут понять, почему корона Солнца, которая находится намного дальше от ядра звезды, где находится источник тепла, чем поверхность, имеет такую огромную температуру. Новые данные солнечного зонда "Паркер" должны помочь разгадать эту загадку.

Более подробные данные о своем полете, а также предварительную информацию про условия в короне Солнца зонд NASA должен передать 1 января 2025 года. Но подавляющее большинство изображение, а также научных данных космический аппарат должен прислать на Землю в конце января, когда он отлетит от Солнца на безопасное расстояние.

В следующем году солнечный зонд "Паркер" должен еще несколько раз приблизиться к Солнцу на подобное расстояние, как и 24 декабря, и собрать еще больше научных данных о нашей звезде. После этого его 6-летняя миссия будет завершена.

Как уже писал Фокус, астрономы считают, что нашли место на Марсе, где нужно искать потенциальную внеземную жизнь. При этом поиски следует вести, как считают ученые, не на поверхности Красной планеты.

Также Фокус писал о том, каким образом у планет Солнечной системы появились спутники, и почему у Меркурия их нет, а Сатурн имеет 146 спутников.