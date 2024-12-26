Ученые определили место на Марсе, где могут жить инопланетяне: они похожи на жителей Земли

Исследование предполагает, что жизнь на Марсе скорее всего существует там, где ее не ищут.

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Есть ли жизнь на Марсе? Была ли жизнь на Марсе в далеком прошлом? На эти вопросы пытаются многие годы найти ответы ученые. Данные марсоходов показывают, что на поверхности Марса миллиарды лет назад была вода в жидком виде. Это один из главных компонентов для появления жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Ученые считают, что жизнь в виде микроорганизмов могла существовать на Марсе, а может быть существует и сейчас. Но искать ее нужно не на поверхности. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

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Марсоход Curiosity обнаружил в атмосфере Марса наличие метана, уровень которого превышал базовые показатели на планете. Но через несколько месяцев этот метан исчез, а затем марсоход его снова обнаружил ранее в этом году. Ученые предположили, что уровень метана меняется потому, что его могут производить живые микроорганизмы, но большое количество метана по какой-то причине проявляется в разные сезоны.

Несмотря на то, что Марс миллиарды лет назад имел моря, озера и реки из жидкой воды, сейчас это пустынная и сухая планета. Но в таких условиях могла бы выжить группа микроорганизмов, которые существуют на Земле. Эти одноклеточные организмы называются метаногены и потребляют водород для получения энергии, а в качестве побочного продукта выделяют метан. Возможно, именно признаки наличия метаногенов обнаружил марсоход Curiosity, считают ученые.

Ученые провели исследование, направленное на то, чтобы обнаружить на Земле условия, которые были бы похожи на марсианские, где бы процветали метаногены. В результате они обнаружили три таких места на нашей планете.

Первое место расположено в коре Земли на глубине в несколько километров. Там крошечные трещины в горной породе позволяют течь жидкой воде.

Второе место находится озерах под ледяным щитом Антарктиды, где существует жидкая вода.

Третье место находится в чрезвычайно соленых глубоких местах в океане, где нет кислорода.

Ученые считают, что на Марсе все еще хранятся резервуары из жидкой воды в коре планеты. А под полярной ледяной шапкой Марса могут находится озера из жидкой воды. Ученые использовали данные о Марсе, чтобы определить, где скорее всего могут процветать метаногены на Красной планете, учитывая уровень водорода и солености воды.

Результаты показывают, что лучшим местом для поиска потенциальной марсианской жизни является Ацидалийская равнина. Это обширный регион, диаметром примерно 3 000 км, распложенный в северном полушарии Марса. Но ученые считают, что искать крошечных инопланетян нужно не на поверхности этой равнины, а под ней.

Ацидалийская равнина на Марсе — темная область сверху Фото: NASA

Ученые считают, что на глубине в несколько километров под Ацидалийской равниной температура достаточно высокая, чтобы вода могла находится в жидком виде. Результаты исследования показывают, что эта вода может иметь нужный уровень pH и солености, а также водорода для поддержания существования метаногенов.

Чтобы подтвердить выводы ученых нужно придумать способ проникнуть в недра Марса. Возможно, там действительно есть жизнь.

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