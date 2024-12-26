Противостояние Марса: когда Красная планета будет лучше всего видна в ночном небе (фото)

Марс вскоре станет ярче, чем когда-либо с 2022 года, поскольку он будет находиться на одной линии с Землей и Солнцем.

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В январе 2025 года Марс приблизится к Земле на максимальное близкое расстояние с 2022 года и наступит противостояние Красной планеты. Это не только самое лучшее время увидеть Марс, когда он сияет ярче всего, но и лучшая возможность для отправки космических миссий, пишет Space.

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Каждые 789 дней Марс, Земля и Солнце выстраиваются в одну линию, и это явление называется противостоянием. Противостояние происходит, когда Земля оказывается посередине между Солнцем и Марсом. Если противостояния Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна происходят почти каждый год, то с Марсом все немного иначе.

Дело в том, что Земля и Марс находятся относительно близко друг к другу. Земля вращается вокруг Солнца за 365 дней, а Марс – за 687 дней. Поэтому Земля проходит между Марсом и Солнцем каждые 789 дней или раз в чуть более, чем 2 года. В этот момент две планеты находятся ближе всего друг к другу.

Каждые 789 дней Марс, Земля и Солнце выстраиваются в одну линию и это явление называется противостоянием Фото: space.com

Во время противостояния Марс лучше всего освещается Солнцем, а потому очень хорошо виден с Земли. Таким образом, например, с помощью любительского телескопа можно увидеть главные особенности планеты: крупнейший вулкан в Солнечной системе гору Олимп, огромные каньоны Долин Маринер, а также южную полярную шапку Марса. Но даже без телескопов Марс хорошо виден в ночном небе даже невооруженным глазом.

Противостояние Марса наступит 12 января 2025 года, хотя еще за три дня до этого Марс уже будет достаточно ярким для наблюдения. В этот день Марс приблизится к Земле на самое близкое расстояние с 2022 года. Планеты будет разделять 96 084 099 км. При этом Красная планета будет самой яркой чем когда-либо с 2022 года. Ночью Марс будет выглядеть как яркая красная точка света и доминировать на ночном небе.

Долины Маринер на Марсе - крупная система каньонов Фото: NASA

В то же время, как говорят астрономы, противостояние Марса в 2025 году будет не особенно впечатляющим. Дело в том, что произойдет не перигелийное противостоянием, когда Марс приближается к Земле, находясь вблизи к своей ближайшей точке к Солнцу. Во время такого противостояния Марс выглядит как более крупная точка света и сияет еще ярче. Перигелийные противостояния Марса происходят только раз в 15–17 лет. Последнее такое противостояние было в 2018 году, а следующее будет в 2033 году.

Лучшее время для космических миссий на Марс – это период перед тем, как Марс достигнет противостояния. В это время полет к Красной планете занимает меньше всего времени.

Хотя противостояние Марса произойдет в январе 2025 года, Красная планета будет хороша видна в ночном небе большую часть следующего года до ноября. Следующее противостояние Марса произойдет 19 февраля 2027 года.

Как уже писал Фокус, ученые намерены создать новые лазеры, работающие на солнечном свете, которые смогут обеспечить энергией космические аппараты и базы на Луне. Для этого ученые используют особенность необычных бактерий.

Также Фокус писал о том, что на новых снимках космических аппаратов можно увидеть покрытую снегом поверхность Марса. Но это не такой же снег, к какому мы привыкли на Земле.