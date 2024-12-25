Орбитальные аппараты NASA и ЕКА показали, как выглядит зимний пейзаж на Марсе (фото)

На новых снимках можно увидеть снег, который покрывает поверхность Красной планеты, но он отличается от снега на Земле.

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Даже несмотря на то, что зима в Украине не радует осадками в виде снега, есть возможность насладится снегом, который покрывает поверхность Марса. Это можно сделать с помощью фотографий, которые сделали орбитальные аппараты Mars Express, управляемый Европейским космическим агентством (ЕКА) и Mars Reconnaissance Orbiter, управляемый NASA, пишет Space.

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Фотографии, сделанные камерой HRSC на орбитальном аппарате Mars Express и камерой HiRISE на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, демонстрируют снежный пейзаж в регионе Australe Scopuli на Марсе, недалеко от Южного полюса Красной планеты.

Но снег, который можно увидеть на снимках, сильно отличается от того, что есть на Земле. На самом деле, это лед из углекислого газа, и на Южном полюсе Марса круглый год находится слой льда толщиной 8 метров. Стоит сказать, что на Марсе холодно всегда, независимо от сезона, а сами изображения орбитальные аппараты сделали летом, но кажется, что на Красной планете зима, учитывая особенности поверхности.

На фотографиях видно, что на поверхности Марса находятся еще и темные участки. Это слои пыли, которые накопились на поверхности льда. Эта пыль обычно находится глубоко подо льдом, но часто выходит на поверхность.

В этой ледяной долине темные и светлые полосы представляют собой чередующиеся слои пыли и льда Фото: NASA

Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter также увидел иней, который покрывает края пылевых дюн на Марсе. Этот иней может предотвратить эрозию, сохраняя пыль, из которой состоят дюны, на месте до того, как он растает.

Вихри из ледяного углекислого газа на Южном полюсе Марса Фото: NASA

Поскольку солнечный свет летом нагревает лед из углекислого газа на Южном полюсе Марса, лед начинает сублимироваться или превращаться из твердого состояния непосредственно в пар. При этом внутри льда образуются карманы захваченного газа.

В конце концов, давление нарастает и происходит небольшое газовое извержение, которое достаточно мощное, чтобы выбросить темную пыль, находящуюся подо льдом, в воздух. Когда пыль падает обратно на поверхность, ветер переносит ее и возникают необычные узоры на поверхности планеты.

Так что то, что выглядит как красивый зимний пейзаж на этих фотографиях, на самом деле является динамичной летней сценой, где газовые струи выбрасывают пыль на поверхность. И все это происходит при температуре примерно минус 125 градусов Цельсия.

Как уже писал Фокус, солнечный зонд "Паркер", управляемый NASA, прикоснулся к Солнцу и установил 2 рекорда, но пока неизвестно, выжил ли он.

Также Фокус писал о том, что зонд Mars Reconnaissance Orbiter сделал изображения поверхности Марса и ученые увидели на них уже неработающий посадочный модуль NASA.

Еще Фокус писал о том, что астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру в далекой галактике, но оказалось, что она расположена не так, как должна.