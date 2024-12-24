Такого еще не видели: огромная черная дыра повернулась на бок из-за загадочного события (фото)

Линзовидная галактика, как оказалось, скрывает в своем центре большую тайну.

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Астрономы использовали данные космических телескопов Хаббл и Чандра, чтобы обнаружить в центре линзовидной галактики NGC 5084 сверхмассивную черную дыру, которая "лежит" на боку. То есть ось ее вращения параллельна плоскости галактики. Такого еще астрономы раньше не видели. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

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Ученые изучили центр линзовидной галактики NGC 5084, которая находится на расстоянии 80 млн световых лет от нас. Ширина этой галактики составляет 200 000 световых лет, что в 2 раза больше, чем у Млечного Пути, а масса равна 1,3 триллионам масс Солнца.

О том, что в центре этой галактики находится сверхмассивная черная дыра удалось обнаружить благодаря четырем длинным струям плазмы и рентгеновского излучения, которые вырываются из ядра галактики и формируют структуру в виде буквы Х. По словам астрономов, такого они еще раньше не видели.

Линзовидная галактика NGC 5084 Фото: NASA

Наличие таких струй и излучения говорит о том, что происходит поглощение материи огромной черной дырой. Часть из этой материи вырывается из окружающего черную дыру закрученного аккреционного диска. Две струи врываются выше и ниже плоскости галактики, как и следовало ожидать, если бы экваториальная плоскость черной дыры была выровнена с плоскостью галактики. Но две другие струи встроены в галактический диск, что говорит о том, что сверхмассивная черная дыра существовала изначально в нормальном положении, а затем перевернулась на бок. То есть ось ее вращения стала параллельной плоскости галактики.

Астрономы использовали данные космических телескопов Хаббл и Чандра, чтобы обнаружить в центре линзовидной галактики NGC 5084 сверхмассивную черную дыру, которая "лежит" на боку. То есть ось ее вращения параллельна плоскости галактики Фото: NASA

Астрономы подтвердили факт того, что черная дыра "лежит" на боку благодаря обнаружению аккреционного диска, окружающего черную дыру, который вместо того, чтобы находится параллельно плоскости галактики, находится перпендикулярно ей.

Ученые точно не знают, что привело к перевороту черной дыры, ось вращения которой оказалась под углом 90 градусов к плоскости галактики, но есть одно предположение. Возможно, в прошлом галактика NGC 5084 столкнулась с другой галактикой, имеющей свою сверхмассивную черную дыру. Это событие привело к столкновению и слиянию двух черных дыр. Это привело к сильному притоку материи, которую поглощала черная дыра, необычному выбросу струй плазмы и странному размещению черной дыры.

Требуются дополнительные наблюдения, чтобы выяснить, какое таинственное событие на самом деле изменило судьбу этой сверхмассивной черной дыры. В то же время астрономы выяснили, что черная дыра в центре галактики NGC 5084 имеет массу, которая почт ив 46 млн раз больше массы Солнца.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что гибрид кометы и астероида не похож на другие известные объекты в Солнечной системе. Очень странный объект имеет состав, который может больше рассказать о рождении Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что есть гипотетические частицы, которые настолько странные, что физики даже не могут точно сказать, существуют ли они на самом деле.