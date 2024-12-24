Открытие в Солнечной системе: гибрид кометы и астероида не похож на другие известные объекты

Очень странный объект имеет состав, который может больше рассказать о рождении Солнечной системы.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб, выяснили, что кентавр (2060) Хирон является очень странным объектов, который вращается вокруг Солнца между Юпитером и Нептуном. Оказалось, что он имеет такой химический состав, который еще никогда не видели у других малых тел во внешней части Солнечной системы. Новое открытие может изменить понимание как кентавров, так и ранней истории Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

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Кентавры — это малые тела Солнечной системы, обладающие характеристиками астероидов и комет одновременно. Сейчас известно о существовании примерно тысячи кентавров, но (2060) Хирон, шириной 218 км, был первым подобным объектом, который обнаружили в 1977 году.

Поскольку кентавры приближаются к Солнцу, они нагреваются, что может привести к сублимации некоторых льдов в их составе. Таким образом вокруг кентавров образуется облако газа, похожее на кому кометы. По словам ученых, (2060) Хирон выделяется среди других малых тел во внешней части Солнечной системы, ведь иногда он ведет себя как комета и у него есть кольца из пыли.

(2060) Хирон выделяется среди других малых тел во внешней части Солнечной системы, ведь иногда он ведет себя как комета и у него есть кольца из пыли. Иллюстрация Фото: Earth.com

Новые наблюдения показали, что химический состав льдов на поверхности кентавра (2060) Хирон совершенно не похож на такой же состав у других кентавров. Хотя ни один из льдов сам по себе не является чем-то необычным, их сочетание на этом кентавре удивило ученых.

По словам авторов исследования, на поверхности кентавра (2060) Хирон был обнаружен лед из мооксида и диоксида углерода, а также был обнаружен углекислый газ и метан в его коме. Воздействие солнечного излучения на эти льды стимулирует химические реакции, которые производят органические побочные продукты, такие как ацетилен, этан, пропан, а также различные оксиды углерода, все из которых были обнаружены в виде льдов на поверхности кентавра.

Кентавр (2060) Хирон и его кома. Снимок телескопа Хаббл Фото: NASA

Считается, что кентавры и транснептуновые объекты (малые тела за орбитой Нептуна), остались в первозданном виде с момента образования 4,5 млрд лет назад на заре истории Солнечной системы. Таким образом, они являются "капсулами времени", которые дают представление о том, как и из чего была создана Солнечная система, где определенные объекты образовались в протопланетном диске, и переместились ли они в другое место. Но такой активный кентавр, как (2060) Хирон, дает больше возможности получить информацию о ранней истории Солнечной системы, говорят ученые.

(2060) Хирон имеет 50-летнюю эллиптическую орбиту. 3 года назад он находился дальше всего от Солнца, а теперь начал сближаться с нашей звездой. По мере того, как кентавр будет приближаться к Солнцу он будет становиться ярче и активнее, что позволит проводить более точные наблюдения за природой его льдов, его органической химией и тем, как солнечное излучение могут влиять на его замерзающую поверхность.

Как уже писал Фокус, сразу две планеты, похожие на Землю, обнаружены возле близкой к нам звезды. На расстоянии почти 42 световых года от нас, астрономы обнаружили две планеты, размеры которых почти полностью совпадают с размером нашего родного мира.

Также Фокус писал о том, каким образом наблюдение за черными дырами может помочь физикам создать теорию квантовой гравитации, которая должна объединить квантовую физику и теорию относительности.