Відкриття в Сонячній системі: гібрид комети й астероїда не схожий на інші відомі об'єкти

Дуже дивний об'єкт має склад, який може більше розповісти про народження Сонячної системи.

Related video

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб, з'ясували, що кентавр (2060) Хірон є дуже дивним об'єктом, який обертається навколо Сонця між Юпітером і Нептуном. Виявилося, що він має такий хімічний склад, який ще ніколи не бачили в інших малих тіл у зовнішній частині Сонячної системи. Нове відкриття може змінити розуміння як кентаврів, так і ранньої історії Сонячної системи. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Кентаври — це малі тіла Сонячної системи, що мають характеристики астероїдів і комет одночасно. Наразі відомо про існування приблизно тисячі кентаврів, але (2060) Хірон, завширшки 218 км, був першим подібним об'єктом, який виявили 1977 року.

Оскільки кентаври наближаються до Сонця, вони нагріваються, що може призвести до сублімації деяких льодів у їхньому складі. Таким чином навколо кентаврів утворюється хмара газу, схожа на комуету. За словами вчених, (2060) Хірон вирізняється з-поміж інших малих тіл у зовнішній частині Сонячної системи, адже інколи він поводиться як комета і має кільця з пилу.

(2060) Хірон вирізняється з-поміж інших малих тіл у зовнішній частині Сонячної системи, адже інколи він поводиться як комета і має кільця з пилу. Ілюстрація Фото: Earth.com

Нові спостереження показали, що хімічний склад льодів на поверхні кентавра (2060) Хірон зовсім не схожий на такий самий склад у інших кентаврів. Хоча жоден із льодів сам по собі не є чимось незвичайним, їхнє поєднання на цьому кентаврі здивувало вчених.

За словами авторів дослідження, на поверхні кентавра (2060) Хірон було виявлено лід з мооксиду і діоксиду вуглецю, а також було виявлено вуглекислий газ і метан у його комі. Вплив сонячного випромінювання на ці льоди стимулює хімічні реакції, які виробляють органічні побічні продукти, такі як ацетилен, етан, пропан, а також різні оксиди вуглецю, всі з яких було виявлено у вигляді льодів на поверхні кентавра.

Кентавр (2060) Хірон і його кома. Знімок телескопа Хаббл Фото: NASA

Вважається, що кентаври і транснептунові об'єкти (малі тіла за орбітою Нептуна), залишилися в первозданному вигляді з моменту утворення 4,5 млрд років тому на зорі історії Сонячної системи. Отже, вони є "капсулами часу", які дають уявлення про те, як і з чого була створена Сонячна система, де певні об'єкти утворилися в протопланетному диску, і чи перемістилися вони в інше місце. Але такий активний кентавр, як (2060) Хірон, дає більше можливості отримати інформацію про ранню історію Сонячної системи, кажуть учені.

(2060) Хірон має 50-річну еліптичну орбіту. 3 роки тому він перебував найдалі від Сонця, а тепер почав зближуватися з нашою зіркою. У міру того, як кентавр наближатиметься до Сонця, він ставатиме яскравішим і активнішим, що дасть змогу проводити точніші спостереження за природою його льодів, його органічною хімією і тим, як сонячне випромінювання може впливати на його замерзаючу поверхню.

Як уже писав Фокус, відразу дві планети, схожі на Землю, виявлені біля близької до нас зірки. На відстані майже 42 світлових роки від нас, астрономи виявили дві планети, розміри яких майже повністю збігаються з розміром нашого рідного світу.

Також Фокус писав про те, яким чином спостереження за чорними дірами може допомогти фізикам створити теорію квантової гравітації, яка повинна об'єднати квантову фізику і теорію відносності.