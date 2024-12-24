Одразу дві планети, схожі на Землю, виявлено біля близької до нас зірки: що відомо

На відстані майже 42 світлових роки від нас, астрономи виявили дві планети, розміри яких майже повністю збігаються з розміром нашого рідного світу.

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Астрономи виявили дві нові планети, які схожі на Землю за розміром. Якщо бути точніше, то надзвичайно сильно схожі. Хоча є одна проблема: ці планети розташовані дуже близько до своєї рідної зірки. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

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Космічний телескоп TESS уже 6 років займається пошуком планет, які знаходяться за межами Сонячної системи. За цей час за його допомогою астрономи виявили 7 300 кандидатів на звання планети, водночас статус планети було підтверджено майже для 600 таких світів. Тепер же вчені не тільки виявили два нових світи поза Сонячною системою, а й підтвердили за допомогою подальших спостережень, що це дійсно планети, схожі на Землю за розміром.

Чим цікаві зірки помаранчеві карлики?

Дві планети обертаються навколо зірки HD 101581, яка розташована на відстані майже 42 світлових роки від нас. За космічними мірками це близька відстань. Зірка HD 101581 належить до класу помаранчеві карлики. Вона майже на 40% менша за Сонце за розміром і має приблизно на 35% меншу масу, ніж наша зірка. Учені оцінюють вік зірки HD 101581 у 7 млрд років, а температуру її поверхні в майже 4 400 градусів Цельсія.

Для порівняння наше Сонце існує приблизно 4,6 млрд років, а температура його поверхні становить 5 500 градусів Цельсія. Сонце належить до класу жовті карлики, такі зірки живуть у середньому 10 млрд років. Але помаранчеві карлики можуть жити від 15 до 30 млрд років. Цікаво, що такі зірки не проявляють такої сильної активності, як Сонце, а тому деякі науковці вважають, що на кам'янистих планетах, які обертаються навколо них, варто шукати ознаки позаземних цивілізацій.

Одразу варто сказати, що найімовірніше, життя у жодному вигляді неможливе на двох виявлених планетах, які обертаються навколо HD 101581, адже ці світи розташовані дуже близько до своєї зірки.

Астрономи виявили дві планети біля зірки HD 101581, то там може бути і ще одна планета Фото: NASA

Що відомо про нові планети, схожі на Землю?

Вчені з'ясували, що діаметр ближчої до зірки планети, що дістала назву HD 101581 b, лише на 5% менший за діаметр Землі. Водночас маса планети приблизно в 3,6 раза більша, ніж у Землі. Температура на планеті HD 101581 b становить приблизно 560 градусів Цельсія. Це більше, ніж у найспекотнішої планети в Сонячній системі — Венери (температура від 450 до 480 градусів Цельсія). Через те, що планета HD 101581 b перебуває на відстані всього 0,046 астрономічних одиниць від зірки (це приблизно 6,9 млн км; для порівняння, Землю і Сонце розділяє майже 150 млн км), вона здійснює повний оберт навколо своєї зірки лише за 4,5 земного дня.

Більш далека планета, що отримала назву HD 101581 c, розташована на відстані 0,057 астрономічної одиниці (це приблизно 8,5 млн км) від своєї зірки. Діаметр планети всього на 1% менший, ніж у Землі, але маса приблизно в 4,2 раза більша, ніж у нашої планети. Температура на HD 101581 c порівнянна з температурою Венери і становить приблизно 470 градусів Цельсія. Орбітальний період планети становить трохи більше 6 земних днів.

Третя схожа на Землю планета?

Астрономи вважають, що навколо зірки HD 101581 обертається й третя планета, схожа на Землю за розміром. Її присутність ще доведеться підтвердити. Розрахунки показують, що ця планета може мати масу в 3,6 раза більшу за масу Землі, а її діаметр має бути всього на 2% меншим, ніж у нашої планети. Що стосується орбітального періоду цієї планети, то він становить приблизно майже 8 земних днів.

Зірка HD 101581, згідно з результатами дослідження, є найяскравішою з відомих зірок, навколо якої обертається одразу кілька планет, розміром менше, ніж 1,5 діаметра Землі.

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