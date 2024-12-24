Сразу две планеты, похожие на Землю, обнаружены возле близкой к нам звезды: что известно

На расстоянии почти 42 световых года от нас, астрономы обнаружили две планеты, размеры которых почти полностью совпадают с размером нашего родного мира.

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Астрономы обнаружили две новые планеты, которые похожи на Землю по размеру. Если быть точнее, то чрезвычайно сильно похожи. Хотя есть одна проблема: эти планеты находятся очень близко к своей родной звезде. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

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Космический телескоп TESS уже 6 лет занимается поиском планет, которые находятся за пределами Солнечной системы. За это время с его помощью астрономы обнаружили 7 300 кандидатов на звание планеты, при этом статус планеты был подтвержден почти для 600 таких миров. Теперь же ученые не только обнаружили два новых мира вне Солнечной системы, но и подтвердили с помощью дальнейших наблюдений, что это действительно планеты, похожие на Землю по размеру.

Чем интересны звезды оранжевые карлики?

Две планеты вращаются вокруг звезды HD 101581, которая находится на расстоянии почти 42 световых года от нас. По космическим меркам это близкое расстояние. Звезда HD 101581 принадлежит классу оранжевые карлики. Она почти на 40% меньше Солнца по размеру и имеет примерно на 35% меньшую массу, чем наша звезда. Ученые оценивают возраст звезды HD 101581 в 7 млрд лет, а температуру ее поверхности в почти 4 400 градусов Цельсия.

Для сравнения наше Солнце существует примерно 4,6 млрд лет, а температура его поверхности составляет 5 500 градусов Цельсия. Солнце принадлежит к классу желтые карлики и такие звезды живут в среднем 10 млрд лет. Но оранжевые карлики могут жить от 15 до 30 млрд лет. Интересно, что такие звезды не проявляют такой сильной активности, как Солнце, а потому некоторые ученые считают, что на каменистых планетах, вращающихся вокруг них, стоит искать признаки внеземных цивилизаций.

Сразу стоит сказать, что скорее всего, никакая жизнь невозможна на двух обнаруженных планетах, которые вращаются вокруг HD 101581, ведь эти миры находятся очень близко к своей звезде.

Астрономы обнаружили две планеты возле звезды HD 101581, то там может быть и еще одна планета Фото: NASA

Что известно о новых планетах, похожих на Землю?

Ученые выяснили, что диаметр более близкой к звезде планеты, получившей название HD 101581 b, всего на 5% меньше диаметра Земли. При это масса планеты примерно в 3,6 раза, чем у Земли. Температура на планете HD 101581 b составляет примерно 560 градусов Цельсия. Это больше, чем у самой жаркой планеты в Солнечной системе – Венеры (температура от 450 до 480 градусов Цельсия). Из-за того, что планета HD 101581 b находится на расстоянии всего 0,046 астрономических единиц от звезды (это примерно 6,9 млн км; для сравнения Землю и Солнце разделяет почти 150 млн км), она совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 4,5 земного дня.

Более далекая планета, получившая название HD 101581 c, находится на расстоянии 0,057 астрономической единицы (это примерно 8,5 млн км) от своей звезды. Диаметр планеты всего на 1% меньше, чем у Земли, но масса примерно в 4,2 раза больше, чем у нашей планеты. Температура на HD 101581 c сравнима с температурой Венеры и составляет примерно 470 градусов Цельсия. Орбитальный период планеты составляет чуть больше 6 земных дней.

Третья похожая на Землю планета?

Астрономы считают, что вокруг звезды HD 101581 вращается и третья планета, похожая на Землю по размеру. Ее присутствие еще придется подтвердить. Расчеты показывают, что эта планета может иметь массу в 3,6 раза больше, чему Земли, а ее диаметр должен быть всего на 2% меньше, чем у нашей планеты. Что касается орбитального периода этой планеты, то он составляет примерно почти 8 земных дней.

Звезда HD 101581, согласно результатам исследования, является самой яркой из известных звезд, вокруг которой вращается сразу несколько планет, размером меньше, чем 1,5 диаметра Земли.

Фокус уже писал о самых странных частицах во Вселенной, в существовании которых физики даже не уверены. В очень малых масштабах Вселенная является очень странным местом, которое может быть заполнено не менее странными гипотетическими частицами.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли через 20 лет объяснить, почему телескоп Хаббл обнаружил планеты, которых не должно существовать.