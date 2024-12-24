Такого ще не бачили: величезна чорна діра повернулася на бік через загадкову подію (фото)

Лінзовидна галактика, як виявилося, приховує у своєму центрі велику таємницю.

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Астрономи використали дані космічних телескопів Габбл і Чандра, щоб виявити в центрі лінзоподібної галактики NGC 5084 надмасивну чорну діру, яка "лежить" на боці. Тобто вісь її обертання паралельна площині галактики. Такого ще астрономи раніше не бачили. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

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Учені вивчили центр лінзоподібної галактики NGC 5084, яка розташована на відстані 80 млн світлових років від нас. Ширина цієї галактики становить 200 000 світлових років, що в 2 рази більше, ніж у Чумацького Шляху, а маса дорівнює 1,3 трильйонам мас Сонця.

Про те, що в центрі цієї галактики міститься надмасивна чорна діра, вдалося виявити завдяки чотирьом довгим струменям плазми та рентгенівського випромінювання, що вириваються з ядра галактики і формують структуру у вигляді літери Х. За словами астрономів, такого вони ще раніше не бачили.

Лінзовидна галактика NGC 5084 Фото: NASA

Наявність таких струменів і випромінювання говорить про те, що відбувається поглинання матерії величезною чорною дірою. Частина з цієї матерії виривається з оточуючого чорну діру закрученого аккреційного диска. Два струмені вриваються вище і нижче площини галактики, як і слід було очікувати, якби екваторіальна площина чорної діри була вирівняна з площиною галактики. Але два інші струмені вбудовані в галактичний диск, що говорить про те, що надмасивна чорна діра існувала спочатку в нормальному положенні, а потім перевернулася на бік. Тобто вісь її обертання стала паралельною площині галактики.

Астрономи використали дані космічних телескопів Габбл і Чандра, щоб виявити в центрі лінзоподібної галактики NGC 5084 надмасивну чорну діру, яка "лежить" на боці. Тобто вісь її обертання паралельна площині галактики Фото: NASA

Астрономи підтвердили факт того, що чорна діра "лежить" на боці завдяки виявленню акреційного диска, що оточує чорну діру, який замість того, щоб бути паралельним до площини галактики, перебуває перпендикулярно до неї.

Вчені точно не знають, що призвело до перевороту чорної діри, вісь обертання якої опинилася під кутом 90 градусів до площини галактики, але є одне припущення. Можливо, у минулому галактика NGC 5084 зіткнулася з іншою галактикою, що має свою надмасивну чорну діру. Ця подія призвела до зіткнення і злиття двох чорних дір. Це призвело до сильного припливу матерії, яку поглинала чорна діра, незвичайного викиду струменів плазми і дивного розміщення чорної діри.

Потрібні додаткові спостереження, щоб з'ясувати, яка таємнича подія насправді змінила долю цієї надмасивної чорної діри. Водночас астрономи з'ясували, що чорна діра в центрі галактики NGC 5084 має масу, яка майже в 46 млн разів більша за масу Сонця.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що гібрид комети і астероїда не схожий на інші відомі об'єкти в Сонячній системі. Дуже дивний об'єкт має склад, який може більше розповісти про народження Сонячної системи.

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