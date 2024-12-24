Зонд NASA прикоснулся к Солнцу и установил 2 рекорда: пока неизвестно, выжил ли он (видео)

24 декабря состоялось событие, которое навсегда войдет в историю исследований космоса.

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24 декабря 2024 года в 13:53 по Киеву состоялось событие, которое с нетерпением ожидали ученые из NASA. Солнечный зонд "Паркер" сделал то, чего не удавалось ни одному зонду за всю историю исследований космоса. Аппарат NASA приблизился к Солнцу на самое близкое расстояние и набрал самую большую скорость полета, пишет Space.

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Новые рекорды солнечного зонда "Паркер"

Изначально стоит сказать, что ученые из NASA пока не могут подтвердить, выжил ли солнечный зонд "Паркер", ведь с ним была потеряна связь как раз во время совершения прикосновения к Солнцу. Доказательства того, что он пережил близкую встречу с Солнцем, будут получены только 27 декабря.

Тем не менее, как предполагают ученые, космическому аппарату удалось побить собственные рекорды:

солнечный зонд "Паркер" приблизился к Солнцу на расстояние 6,1 млн км, при этом он пролетел через раскаленную корону Солнца (температура достигает миллиона градусов и больше), то есть внешнюю часть атмосферы нашей звезды;

солнечный зонд "Паркер" летел со скоростью 692 000 км/ч, что примерно в 300 раз быстрее скорости военных реактивных истребителей.

Уже 22 раз с 2018 года зонд NASA подлетел близко к Солнцу и должен совершить еще как минимум два подобных сближения в 2025 году: 22 марта и 19 июня. Ожидается, что он будет двигаться с такой же скоростью, хотя может находиться немного дальше от Солнца.

Уже 22 раз с 2018 года зонд NASA подлетел близко к Солнцу и должен совершить еще как минимум два подобных сближения в 2025 году: 22 марта и 19 июня Фото: NASA

Еще ни один космический аппарат в истории не находился на таком близком расстоянии от нашей звезды и не набирал такую большую скорость. Самым быстрым искусственным объектом солнечный зонд "Паркер" стал 21 сентября 2023 года, когда смог набрать скорость 635 266 км/ч.

По словам ученых из NASA, через несколько дней они надеются получить подтверждение того, что рекордный зонд выжил во время близкой встречи с Солнцем, а также смогут уточнить рекордные показатели расстояния и скорости. Например, предполагалось, что солнечный зонд "Паркер" может набрать скорость в 700 000 км/ч во время сближения с Солнцем 24 декабря.

Секрет Солнца, который должен разгадать солнечный зонд "Паркер"

Установление рекордов – это лишь побочный продукт намного более важной миссии зонда NASA. Ученые надеются, что приборы аппарата собрали новые данные о солнечной короне во время очень близкого облета Солнца.

Эти данные должны помочь решить давнюю загадку короны Солнца: почему ее температура составляет более 1 млн градусов Цельсия, если она находится намного дальше от ядра звезды, чем поверхность Солнца, температура которой составляет 5500 градусов Цельсия?

Эти данные должны помочь решить давнюю загадку короны Солнца: почему ее температура составляет более 1 млн градусов Цельсия, если она находится намного дальше от ядра звезды, чем поверхность Солнца, температура которой составляет 5500 градусов Цельсия? Фото: NASA

Стандартная модель звезд предполагает, что чем ближе слой звезды находится к ядру, которое создает энергию с помощью термоядерного синтеза, тем он горячее. Все слои Солнца подчиняются этому правилу за исключением короны. Она находится примерно на 1,5 млн км дальше от ядра, чем поверхность Солнца и все же чрезвычайно горячая. Это значит, что должен существовать какой-то механизм, который нагревает солнечную корону.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая повернулась на бок из-за загадочного события. Линзовидная галактика, как оказалось, скрывает в своем центре большую тайну.

Также Фокус писал о том, что физики подтвердили теорию о том, что отрицательное время существует. Хотя новое открытие не говорит о том, что можно путешествовать во времени.

Напоминаем, что физики изучили последствия потенциального путешествия во времени для человека. Оказалось, что человек не сможет никому рассказать о том, где он побывал, ведь просто ничего не вспомнит. Для этого есть своя причина, как уже писал Фокус.