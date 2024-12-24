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Технологии и наука

Зонд NASA прикоснулся к Солнцу и установил 2 рекорда: пока неизвестно, выжил ли он (видео)

Parker Solar Probe, cолнечный зонд "Паркер"
Фото: NASA | Зонд NASA прикоснулся к Солнцу и установил 2 рекорда: пока неизвестно, выжил ли он

24 декабря состоялось событие, которое навсегда войдет в историю исследований космоса.

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24 декабря 2024 года в 13:53 по Киеву состоялось событие, которое с нетерпением ожидали ученые из NASA. Солнечный зонд "Паркер" сделал то, чего не удавалось ни одному зонду за всю историю исследований космоса. Аппарат NASA приблизился к Солнцу на самое близкое расстояние и набрал самую большую скорость полета, пишет Space.

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Новые рекорды солнечного зонда "Паркер"

Изначально стоит сказать, что ученые из NASA пока не могут подтвердить, выжил ли солнечный зонд "Паркер", ведь с ним была потеряна связь как раз во время совершения прикосновения к Солнцу. Доказательства того, что он пережил близкую встречу с Солнцем, будут получены только 27 декабря.

Тем не менее, как предполагают ученые, космическому аппарату удалось побить собственные рекорды:

  • солнечный зонд "Паркер" приблизился к Солнцу на расстояние 6,1 млн км, при этом он пролетел через раскаленную корону Солнца (температура достигает миллиона градусов и больше), то есть внешнюю часть атмосферы нашей звезды;
  • солнечный зонд "Паркер" летел со скоростью 692 000 км/ч, что примерно в 300 раз быстрее скорости военных реактивных истребителей.

Уже 22 раз с 2018 года зонд NASA подлетел близко к Солнцу и должен совершить еще как минимум два подобных сближения в 2025 году: 22 марта и 19 июня. Ожидается, что он будет двигаться с такой же скоростью, хотя может находиться немного дальше от Солнца.

Parker Solar Probe, cолнечный зонд "Паркер" Fullscreen
Уже 22 раз с 2018 года зонд NASA подлетел близко к Солнцу и должен совершить еще как минимум два подобных сближения в 2025 году: 22 марта и 19 июня
Фото: NASA

Еще ни один космический аппарат в истории не находился на таком близком расстоянии от нашей звезды и не набирал такую большую скорость. Самым быстрым искусственным объектом солнечный зонд "Паркер" стал 21 сентября 2023 года, когда смог набрать скорость 635 266 км/ч.

По словам ученых из NASA, через несколько дней они надеются получить подтверждение того, что рекордный зонд выжил во время близкой встречи с Солнцем, а также смогут уточнить рекордные показатели расстояния и скорости. Например, предполагалось, что солнечный зонд "Паркер" может набрать скорость в 700 000 км/ч во время сближения с Солнцем 24 декабря.

Секрет Солнца, который должен разгадать солнечный зонд "Паркер"

Установление рекордов – это лишь побочный продукт намного более важной миссии зонда NASA. Ученые надеются, что приборы аппарата собрали новые данные о солнечной короне во время очень близкого облета Солнца.

Эти данные должны помочь решить давнюю загадку короны Солнца: почему ее температура составляет более 1 млн градусов Цельсия, если она находится намного дальше от ядра звезды, чем поверхность Солнца, температура которой составляет 5500 градусов Цельсия?

Солнце Fullscreen
Эти данные должны помочь решить давнюю загадку короны Солнца: почему ее температура составляет более 1 млн градусов Цельсия, если она находится намного дальше от ядра звезды, чем поверхность Солнца, температура которой составляет 5500 градусов Цельсия?
Фото: NASA

Стандартная модель звезд предполагает, что чем ближе слой звезды находится к ядру, которое создает энергию с помощью термоядерного синтеза, тем он горячее. Все слои Солнца подчиняются этому правилу за исключением короны. Она находится примерно на 1,5 млн км дальше от ядра, чем поверхность Солнца и все же чрезвычайно горячая. Это значит, что должен существовать какой-то механизм, который нагревает солнечную корону.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая повернулась на бок из-за загадочного события. Линзовидная галактика, как оказалось, скрывает в своем центре большую тайну.

Также Фокус писал о том, что физики подтвердили теорию о том, что отрицательное время существует. Хотя новое открытие не говорит о том, что можно путешествовать во времени.

Напоминаем, что физики изучили последствия потенциального путешествия во времени для человека. Оказалось, что человек не сможет никому рассказать о том, где он побывал, ведь просто ничего не вспомнит. Для этого есть своя причина, как уже писал Фокус.