Редкий двойной взрыв на Солнце: в Землю врежутся потоки плазмы, будет геомагнитная буря (фото)

Ученые стали свидетелями редкого извержения на Солнце. Космические аппараты зафиксировали появление сразу двух потоков плазмы, которые вырвались один за другим, и наша планета находится на линии удара.

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Об этом пишет Space.

На Солнце в последнее время часто происходят солнечные вспышки разной мощности, которые иногда сопровождаются корональными выбросами массы, то есть потоками плазмы. В начале апреля, как уже писал Фокус, на Солнце произошла одна из таких вспышек, что привело к появлению геомагнитной бури.

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Мощная вспышка на Солнце, возникшая в начале апреля

Теперь же ученые, наблюдающие за космической погодой, которую формирует активность Солнца, с помощью космических аппаратов увидели появление редкого двойного коронального выброса массы. Они были вызваны редким двойным извержением солнечных магнитных нитей 12 и 13 апреля. То есть с Солнца вырвалось два потока плазмы практически один за другим, что происходит редко.

Корональные выбросы массы — это потоки плазмы, состоящие из заряженных солнечных частиц, которые могут врезаться в магнитное поле Земли и это провоцирует появление геомагнитной бури. Если такая буря является достаточно сильной, то она может привести к сбоям в работе электросетей, систем связи и GPS. Также это событие часто вызывает появление яркого полярного сияния далеко за пределами полярного региона.

Ученые, наблюдающие за космической погодой, которую формирует активность Солнца, с помощью космических аппаратов увидели появление редкого двойного коронального выброса массы Фото: NASA

По данным ученых, потоки плазмы относительно медленно перемещаются в сторону Земли, а потому ожидается, что они ударят по магнитному полю нашей планеты или вечером 15 апреля, или утром 16 апреля. Ожидается, что это приведет к появлению геомагнитной бури уровня G2, которая считается не очень сильной. Тем не менее ученые прогнозируют, что жители средних широт смогут увидеть полярное синие. Это касается и северной части Украины.

В то же время ученые предупреждают, что прогнозировать появление геомагнитной бури очень сложно, как и прогнозировать всю космическую погоду. Поэтому очередная геомагнитная буря может возникнуть и на день позже.

Как уже писал Фокус, недавно ученые сообщили о том, что они обнаружили еще одно редкое событие, произошедшее на Солнце. Наша звезда выбросила неожиданно огромное количество гелия-3 в космос. Это редкий изотоп гелия, которого намного меньше в Солнечной системе, чем гелия-4.

Также Фокус писал о том, что компания Blue Origin Джеффа Безоса вошла в историю 14 апреля. Дело в том, что на космическом корабле New Shepard впервые с 1963 года в космос отправились только женщины. Это был туристический полет, который не длился очень долго и весь экипаж исторической миссии успешно вернулся обратно на Землю.