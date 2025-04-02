На Солнце возникла мощная вспышка, будет еще одна: нас ждут большие проблемы (видео)

В солнечном пятне AR4046, которое оказалось направленным в сторону Земли, 1 апреля возникла мощная вспышка класса M5.6, она возможно, сопровождалась массивным корональным выбросом массы. Этот поток плазмы может достичь Земли в ближайшие дни и вызвать появление сильной геомагнитной бури. Но это еще не все.

Related video

Об этом пишет Space.

С помощью космических аппаратов, которые наблюдают за активностью Солнца, американские ученые, изучающие космическую погоду, зафиксировали появление новой мощной вспышки на Солнце. Этот выброс энергии и излучения, произошедший из-за перемещения линий магнитного поля в солнечном пятне AR4046, был классифицирован, как вспышка M5.6.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В солнечном пятне AR4046, которое оказалось направленным в сторону Земли, 1 апреля возникла мощная вспышка класса M5.6

В этом же солнечном пятне 28 марта возникла более сильная вспышка класса Х1.1, вместе с корой в космос был выброшен массивный поток плазмы или корональный выброс массы. Тогда вскоре после появления вспышки на территории Северной Америки произошли кратковременные отключения радиосвязи, но поток плазмы не достиг Земли, ведь пятно AR4046 было обращено не в сторону нашей планеты. Поэтому геомагнитная буря на Земле не возникла.

В этом же солнечном пятне 28 марта возникла более сильная вспышка класса Х1.1

Когда потоки плазмы, выброшенные Солнцем во время солнечных вспышек, достигают Земли через несколько дней после взрывного события, то они часто вызывают появление геомагнитной бури разной мощности. Эти явления могут привести к сбоям в работе радиосвязи, спутниковых систем и систем GPS, но также увеличивают вероятность появления очень ярких полярных сияний. Иногда эти сияния можно увидеть не только в небе над полярными регионами, но и гораздо южнее.

Вспышка на Солнце класса Х1.1 видна в левой части фотографии Фото: NASA

В результате появления вспышки класса M5.6, которая возникала на Солнце 1 апреля, на Земле не было зафиксировано отключений радиосвязи, но это и другие проблемы с нашими технологиями могут возникнуть в ближайшие дни. Дело в том, что пока ученые точно не знают, сопровождалась ли эта вспышка корональным выбросом массы. Если же он был, то поток плазмы достигнет Земли уже в четверг, 3 апреля или в пятницу, 4 апреля, что может привести к появлению сильной геомагнитной бури.

Вспышка на Солнце класса М5.6 видна слева ближе к центру изображения Фото: NASA

В то же время ученые наблюдают за солнечным пятном AR4048, которое в ближайшие дни повернется в сторону Земли, и оно уже проявляет свою активность, создавая вспышки малой мощности. Ученые считают, что в ближайшие 3-4 дня в этом пятне может возникнуть вспышка класса Х, которая может спровоцировать появление на нашей планете еще более сильной геомагнитной бури на этой или следующей неделе. Вспышки класса Х часто возникают вместе с массивными выбросами плазмы.

Напоминаем, что вспышки класса Х являются самыми мощными на Солнце, после них идут вспышки класса М, а затем вспышки класса С, B и А. Мощность вспышек в каждом классе в 10 раз больше, чем в предыдущем. Цифры после буквы в обозначении вспышки показывают ее дополнительную силу. Если вспышки класса от А до М могут иметь максимальную цифру 10, то вспышки класса Х не имеют таких цифровых ограничений.

Как уже писал Фокус, частные астронавты исторической миссии Fram2 сделали потрясающие изображения полюсов нашей планеты, находясь на полярной орбите на борту космического корабля Crew Dragon. С этого ракурса люди еще никогда не видели Землю из космоса.

Также Фокус писал о том, что в конце марта на нашей планете возникла достаточно сильная геомагнитная буря, вызванная повышенной активностью Солнца.