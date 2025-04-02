Такой Землю из космоса еще не видели: кадры исторической миссии корабля Илона Маска (видео)

Первые люди, которые совершили орбитальный полет над северным и южным полюсами Земли, прислали уникальные изображения из космоса, на которых видна наша планета такой, какой еще никогда не видели с орбиты. Четверо частных астронавтов миссии Fram2 от компании SpaceX Илона Маска проведут на уникальной орбите несколько дней.

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Об этом пишет Space.

Во вторник, 1 апреля, в 4:46 по Киеву ракета-носитель Falcon 9 вывела на особенную орбиту космических туристов на корабле Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Частные астронавты, которые еще никогда не летали в космос, проведут несколько дней на полярной орбите, то есть будут пролетать над полюсами нашей планеты. Это первый случай в истории, когда люди оказались на такой орбите вокруг Земли. В состав экипаж миссии Fram2 входят: Чун Ван, Яннике Миккельсен, Эрик Филипс из Австралии и Робеа Рогге.

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Теперь, когда корабль Crew Dragon вращается вокруг Земли, экипаж миссии Fram2 начал делать удивительные изображения нашей планеты. С этого ракурса Землю еще никогда не видели люди из космоса.

Сейчас корабль Crew Dragon с экипажем находится на высоте 425-450 км над поверхностью Земли. Раньше люди никогда не отправлялись на полярную орбиту в основном из-за более высокого, чем обычно, уровня космической радиации. Также такой полет более дорогостоящий, чем обычно.

На первых изображениях, сделанных частными астронавтами из космоса можно увидеть полюса нашей планеты, над которыми пролетают участники миссии Fram2. Фотографиями, из которых был создан видеоролик, поделилась компания SpaceX в социальной сети Х.

Миссия Fram2 получила свое название в честь норвежского корабля "Фрам" (Fram), на котором в конце 19-го и в начале 20-го века исследователи изучали северный и южный полярный регионы Земли.

Частные астронавты миссии Fram2 в течение нескольких дней должны провести более двух десятков разнообразных научных экспериментов. Например, астронавты должны сделать первые в истории рентгеновские снимки человеческого тела на орбите. Также впервые люди попытаются выращивать грибы в космосе. Также экипаж проведет эксперименты по измерению воздействия невесомости на опорно-двигательный аппарат человека.

Согласно заявлению SpaceX, экипаж миссии Fram2 будет находится на орбите еще в течение 2-4 дней. После этого космический корабль должен приводниться в Тихом океане.

Что касается компании SpaceX, то она уже сотрудничает с NASA в космической сфере, ведь американское космическое агентство использует для своих миссий ракеты-носители Falcon 9 и Falcon Heavy, созданные компанией Илона Маска. Теперь же, как уже писал Фокус, NASA официально заявило, что будет использовать для полетов в космос и новую тяжелую огромную ракету SpaceX под названием Starship.

Также Фокус писал о том, что новая теория объясняет, как им образом возникла самая маленькая планета Солнечной системы – Меркурий. Ученые считают, что этот мир был создан в результате космической катастрофы.