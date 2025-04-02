Такою Землю з космосу ще не бачили: кадри історичної місії корабля Ілона Маска (відео)

Перші люди, які здійснили орбітальний політ над північним і південним полюсами Землі, надіслали унікальні зображення з космосу, на яких видно нашу планету такою, якою ще ніколи не бачили з орбіти. Четверо приватних астронавтів місії Fram2 від компанії SpaceX Ілона Маска проведуть на унікальній орбіті кілька днів.

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Про це пише Space.

У вівторок, 1 квітня, о 4:46 за Києвом ракета-носій Falcon 9 вивела на особливу орбіту космічних туристів на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску. Приватні астронавти, які ще ніколи не літали в космос, проведуть кілька днів на полярній орбіті, тобто пролітатимуть над полюсами нашої планети. Це перший випадок в історії, коли люди опинилися на такій орбіті навколо Землі. До складу екіпаж місії Fram2 входять: Чун Ван, Янніке Міккельсен, Ерік Філіпс з Австралії та Робеа Рогге.

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Тепер, коли корабель Crew Dragon обертається навколо Землі, екіпаж місії Fram2 почав робити дивовижні зображення нашої планети. З цього ракурсу Землю ще ніколи не бачили люди з космосу.

Зараз корабель Crew Dragon з екіпажем перебуває на висоті 425-450 км над поверхнею Землі. Раніше люди ніколи не вирушали на полярну орбіту здебільшого через вищий, ніж зазвичай, рівень космічної радіації. Також такий політ дорожчий, ніж зазвичай.

На перших зображеннях, зроблених приватними астронавтами з космосу можна побачити полюси нашої планети, над якими пролітають учасники місії Fram2. Фотографіями, з яких було створено відеоролик, поділилася компанія SpaceX у соціальній мережі Х.

Місія Fram2 отримала свою назву на честь норвезького корабля "Фрам" (Fram), на якому наприкінці 19-го і на початку 20-го століття дослідники вивчали північний і південний полярний регіони Землі.

Приватні астронавти місії Fram2 протягом кількох днів мають провести понад два десятки різноманітних наукових експериментів. Наприклад, астронавти мають зробити перші в історії рентгенівські знімки людського тіла на орбіті. Також уперше люди спробують вирощувати гриби в космосі. Також екіпаж проведе експерименти з вимірювання впливу невагомості на опорно-руховий апарат людини.

Згідно із заявою SpaceX, екіпаж місії Fram2 перебуватиме на орбіті ще протягом 2-4 днів. Після цього космічний корабель має приводнитися в Тихому океані.

Що стосується компанії SpaceX, то вона вже співпрацює з NASA в космічній сфері, адже американське космічне агентство використовує для своїх місій ракети-носії Falcon 9 і Falcon Heavy, створені компанією Ілона Маска. Тепер же, як уже писав Фокус, NASA офіційно заявило, що буде використовувати для польотів у космос і нову важку величезну ракету SpaceX під назвою Starship.

Також Фокус писав про те, що нова теорія пояснює, як їм чином виникла найменша планета Сонячної системи — Меркурій. Вчені вважають, що цей світ був створений в результаті космічної катастрофи.