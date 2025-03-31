Там ще не бували люди: SpaceX уперше відправить астронавтів на особливу орбіту (фото)

Чотири приватні астронавти на борту космічного корабля Crew Dragon вирушать у космос у рамках історичної місії Fram2 у вівторок, 1 квітня, о 4:46 за Києвом. Корабель виведе в космос ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска, якій належить і космічний корабель Crew Dragon. Уперше в історії люди обертатимуться навколо полюсів Землі на особливій орбіті.

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Про це пише CNN.

У рамках місії Fram2 приватні астронавти проведуть серію експериментів, пов'язаних із вивченням впливу невагомості на організм людини, а також вивчать незвичайне атмосферне явище, схоже на полярне сяйво. В історичний політ навколо полюсів Землі на борту космічного корабля Crew Dragon вирушать чотири приватні астронавти. Це Чун Ван з Мальти, Янніке Міккельсен з Норвегії, Ерік Філіпс з Австралії та Робеа Рогге з Німеччини. Вони перебуватимуть у космосі протягом 3-5 днів. Скільки космічні туристи заплатили компанії SpaceX за політ невідомо. Ніхто з них ще ніколи не літав у космос. Місія Fram2 є унікальною, адже ще жодна людина не літала на космічному кораблі на орбіті, яка проходить над полюсами Землі.

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Під час місії приватні астронавти мають з'ясувати, яким чином організм людини реагує на невагомість і адаптується до заколисування. Загалом екіпаж місії Fram2 візьме участь у 22 наукових експериментах, коли перебуватиме на висоті від 425 до 450 км над Землею.

Усі чотири пасажири корабля Crew Dragon пройдуть МРТ-сканування на орбіті, що дасть можливість ученим краще зрозуміти, як перебування в умовах мікрогравітації, яка, як відомо, переміщує рідини в мозку, впливає на астронавтів. Учені зможуть з'ясувати, чи можуть відбуватися зміни в мозку в людей, які проводять у космосі кілька днів, а не кілька місяців. Також спеціальні датчики збиратимуть дані про режими сну приватних астронавтів, що допоможе отримати інформацію про те, як може порушуватися сон в умовах невагомості.

Також серед досліджень Fram2, пов'язаних зі здоров'ям, буде вивчення того, як екіпаж може реагувати на синдром космічної адаптації — потенційно виснажливу форму заколисування, що торкнулася понад 60% астронавтів. Нудота може виникнути майже відразу після виходу на орбіту, де астронавти залишаються в невагомості, і може знадобитися кілька днів, щоб вона минула.

Чотири астронавти місії Fram2 компанії SpaceX, зліва направо: Ерік Філіпс, Чун Ван, Робеа Рогге і Янніке Міккельсен Фото: Starship

Астронавти, які відчувають сильну нудоту, можуть ввести собі препарати проти заколисування, але ці ліки можуть призвести до того, що люди будуть втомленими і сонними протягом декількох годин. Це може вплинути на те, наскільки добре вони зможуть використовувати свій короткий час у космосі. Вчені хочуть краще зрозуміти проблему із заколисуванням астронавтів, що може призвести до створення більш досконалих методів лікування.

Під час польоту вперше в історії люди спробують зайнятися спортом у межах космічного корабля Crew Dragon шириною 4 метри. Екіпаж місії Fram2 також спробує вирощувати гриби в космосі з метою подальшого розвитку великих сільськогосподарських досліджень, які NASA провело на Міжнародній космічній станції. Цей експеримент має допомогти вченим зрозуміти, як астронавти можуть задовольняти свої потреби в їжі під час тривалих космічних місій.

Також приватні астронавти спробують спостерігати атмосферне явище схоже на полярне сяйво під назвою Стів (англійською STEVE — Strong Thermal Emission Velocity Enhancement — Сильне підвищення швидкості теплового випромінювання). Це незвичайне світіння в атмосфері Землі. Уперше явище Стів виявили у 2016 році. Це дослідження має допомогти краще зрозуміти походження та еволюцію світіння, схожого на полярне сяйво.

Як уже писав Фокус, перша в історії космічна ракета, запущена з території Європи, впала на Землю і вибухнула всього через 18 секунд після старту. Причина катастрофи поки невідома.