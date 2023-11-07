Загадкове атмосферне явище: що таке Стів і чим воно відрізняється від полярного сяйва (фото)

Це яскраве явище в земній атмосфері виявили тільки у 2016 році.

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Одним із найвідоміших атмосферних явищ на Землі є полярне сяйво. Одне з них нещодавно спостерігали і жителі України. Але існує ще одне загадкове явище в земній атмосфері, яке має назву Стів і являє собою яскраву довгу смугу фіолетового кольору, що світиться. Як з'являється Стів і чим він відрізняється від полярних сяйв? Про це пише Space.

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Що таке Стів?

Атмосферне явище Стів (англійською STEVE — Strong Thermal Emission Velocity Enhancement — Сильне підвищення швидкості теплового випромінювання) є світінням в атмосфері, яке схоже на полярне сяйво. Уперше його виявили цивільні вчені з Канади у 2016 році під час спостереження за полярним сяйвом.

Це яскраве явище в земній атмосфері виявили тільки у 2016 році Фото: space.com

Стів виглядає, як яскрава фіолетова смуга світла і це явище завжди спостерігали тільки разом із полярним сяйвом. За словами вчених, ширина цієї смуги світла може сягати 30 км, а довжина — кількох сотень кілометрів.

Як з'являється Стів?

Вчені вважають, що появу Стів викликають ті самі процеси, що й появу полярних сяйв. Коли на Сонці відбувається спалах і виверження плазми, то сонячні частинки можуть досягти Землі і врізаються в магнітне поле планети. Ці частинки переміщуються вздовж ліній магнітного поля до полюсів. Потім вони потрапляють у верхні шари атмосфери, збуджують молекули різних газів і з'являється полярне сяйво. Але, коли плазма нагріває атмосферні гази високо над поверхнею Землі, приблизно на висоті від 100 до 200 км, з'являється Стів. То це явище являє собою світіння гарячого газу. Стів не є полярним сяйвом, але це явище з'являється одночасно з ним, хоча це відбувається рідко. Хоча Стів не завжди з'являється разом із полярним сяйвом і поки що вчені не знають чому.

Учені вважають, що появу Стів спричиняють ті самі процеси, що й появу полярних сяйв Фото: space.com

У чому різниця між явищем Стів і полярним сяйвом?

Явище Стів виглядає як довга яскрава смуга фіолетового кольору, а полярні сяйва являють собою найчастіше стрічки зеленого й іноді червоного кольору з іншими відтінками.

Коли і де можна побачити Стіва?

Це явище трапляється на нижчих широтах, ніж полярне сяйво, після появи на Землі сильних геомагнітних бур, восени та навесні. Спостерігати за цим атмосферним явищем можна на півдні Канади, Аляски, у північній Європі, Новій Зеландії та Австралії.

Явище Стів виглядає як довга яскрава смуга фіолетового кольору Фото: Wikipedia

Чому у цього явища така назва?

Учені з NASA дали назву Стів (STEVE) новому явищу після проведених наукових досліджень. Хоча воно вважалося тимчасовим, досі його використовують вчені. Але вперше назву Стів яскравій смузі світла дали цивільні вчені з Канади, які виявили це явище. Це було відсилання до одного з мультфільмів, де герої цим ім'ям назвали невідому їм споруду. Таким чином вчені з NASA вирішили не змінювати назву, а просто зробили так, щоб абревіатура терміна, що позначає це явище, також англійською звучала, як Стів.

Як уже писав Фокус, астронавти на МКС сфотографували моторошне природне явище на Землі. З висоти понад 400 км над поверхнею планети були зроблені знімки незвичайного озера і річки.