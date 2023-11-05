Полярне сяйво забагряніло на вечірньому небі України: астроном дав пояснення (фото, інфографіка)

За свідченнями науковців, потужний геомагнітний шторм, який став причиною полярного сяйва, "атакує" Землю просто зараз — градація його потужності (К-індекс) становить 6 балів.

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Недільного вечора, 5 листопада, українці у деяких регіонах могли побачити рідкісне явище — полярне сяйво, яке ймовірніше сталося через потужну геомагнітну бурю. Про це пише у власному Facebook харківський астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов.

Небо стало яскраво-рожевим та багряно-червоним.

"Сталася потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому", — зазначає науковець.

За словами астронома, це явище повторюватиметься у майбутньому, але невідомо — коли і де. В Україні червоне небо, зокрема, спостерігали на Харківщині, Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині, в Криму. Крім України, наразі сяйво видно і в північних країнах Європи.

Як варто дивитися полярне сяйво

Кажанов зазначає, що якщо є можливість, варто знайти місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків.

"Бажано, аби було видно лінію обрію. Дивитися треба в північну сторону неба. Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400…1600 чи більше). З налаштуваннями поекспериментуйте, щоб не було пересвіченого неба чи темного як смола", — пояснив фахівець, як краще зафіксувати незвичайне природне явище.

Чи очікуються геомагнітні бурі найближчими днями

Потужний геомагнітний шторм "атакує" Землю просто зараз — градація його потужності (К-індекс) становить 6 балів. До речі, минулого місяця магнітних буревіїв такої потужності не спостерігалося.

За прогнозами метеорологів, активність цього шторму триватиме три дні, і вже 8 листопада ситуація з космічною погодою суттєво поліпшиться.

Фото: Facebook

У понеділок, 6 листопада, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2, за даними сайта meteoprog.com. Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю.

Важливо

На тисячі років раніше, ніж вважалося: коли Землю накрила найбільш руйнівна геомагнітна буря

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що у США та деяких частинах Великобританії було помічено загадкове явище Steve. Воно з'явилося після того, як на Землю зійшов найпотужніший сонячний шторм за останні шість років.

Фокус уже писав про те, що у вересні Землю накрила сильна геомагнітна буря, викликана потужним спалахом на Сонці і корональним викидом маси.