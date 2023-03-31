Після сонячного шторму у США помітили рідкісне атмосферне явище Steve (фото)

Під час цього явища у небі з'являється довга товста смуга світла, що залишається протягом години. Вона буває білого, фіолетового чи зеленого кольору. Steve дуже схожий на північне сяйво, але відмінності все ж таки є. Його відкрили у 2017 році.

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У США та деяких частинах Великобританії було помічено загадкове явище Steve. Воно з'явилося після того, як на Землю обрушився найпотужніший сонячний шторм за останні шість років. Про це повідомляє Live Science.

Воно нагадує північне сяйво, іноді його ще називають сильним підвищенням швидкості теплового випромінювання. Спостерігалося кілька разів минулого тижня у Сполучених Штатах та в деяких частинах Сполученого Королівства.

Під час цього явища у небі з'являється довга товста смуга світла, яка часто буває білого, фіолетового чи зеленого кольору, що залишається протягом години. Хоча це явище дуже схоже на північне сяйво, є певні відмінності.

Steve був відкритий у 2017 році Крісом Ратцлаффом Фото: Framed By Nature

Steve відрізняється тим, що не викликається за допомогою високоенергетичних частинок і може з'являтися набагато далі від полюсів Землі, ніж звичайні північні сяйва. Причина цього явища досі залишається невідомою для вчених. Воно було відкрите у 2017 році Крісом Ратцлаффом, одним із членів групи Alberta Aurora Chasers — любителів, які спостерігають за полярним сяйвом в Альберті (Канада).

Steve це атмосферне явище, що виглядає як довга світла смуга на небі. Вона забарвлена у відтінки фіолетового і найчастіше супроводжується короткими зеленими сполохами у вигляді частоколу.

Раніше Фокус писав, що в Австралії чоловік зняв загадкову темну субстанцію у небі. Житель Сіднея, який зняв цей момент на відео, припустив, що воно схоже на "рідкий метал" і вважає, що це не хмара. Ролик набрав понад 14 мільйонів переглядів.

Також повідомлялося, що чоловік упевнений, що розкрив найбільшу таємницю НЛО у Британії. Саймон Холланд є провідним експертом з уфології у Шотландії. Він вважає, що приватний проєкт великої англійської військової компанії міг містити ромбоподібний корабель, який супроводжували приватні винищувачі Harrier.