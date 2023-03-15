"Мітка Пожирачів смерті": чоловік зняв загадкову темну субстанцію в небі (відео)

Житель Сіднея, який зняв це видовище на відео, припустив, що воно схоже на "рідкий метал" і вважає, що це не хмара. Ролик набрав понад 14 мільйонів переглядів.

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В Австралії було знято загадковий об'єкт, який виглядає так, ніби банка з темною фарбою вибухнула над землею і потім застигла в повітрі. Про це повідомляє Miami Herald.

Незвичайне видовище в небі над Сіднеєм у вихідні спантеличило маси людей, які змогли подивитися ролик у TikTok. Відео набрало понад 14 мільйонів переглядів і багато хто тепер задається питанням, що ж це могло бути.

"Хтось може пояснити мені, що це таке?" — написав чоловік, який зняв незвичайну сцену.

На відео видно, що щось у небі виглядає як темна маса, що ширяє у повітрі над водою, окремо від інших хмар. Автор ролика припустив, що воно схоже на "рідкий метал" і вважає, що це зовсім хмара.

На відео видно, що щось у небі виглядає як темна маса, що ширяє в повітрі над водою Фото: Tik-Tok

Люди залишили тисячі коментарів під роликом, намагались здогадатися, що насправді застигло в небі. Дехто казав, що незвичайна маса схожа на НЛО, а інші стверджували, що це, швидше за все, просто забруднення повітря. Багато хто провів порівняння з міткою "Пожирачі смерті" або дементором із серії книг про Гаррі Поттера.

Але незвичайне видовище отримало й наукове пояснення. Мартін Сінгх зі Школи Землі, атмосфери та навколишнього середовища при Університеті Монаша погодився, що "це справді дивна освіта", але заявив, що це ніщо інше як хмара скад.

"Ці хмари утворюються, коли дощ випаровується нижче основного грозового осередку. Відбувається зволоження повітря, що призводить до утворення вторинної хмари. Скади не відносяться до організованого висхідного потоку, і тому можуть мати рваний вигляд", — цитує Yahoo News Australia метеоролога.

Експерт пояснив, що такі хмари є досить поширеним явищем і часто мають "розмитий і зламаний вигляд".

"Я припускаю, що частково це положення сонця, через яке хмара виглядає такою темною, а частково те, що хмара є досить близько до спостерігача. Саме тому краї хмари видно краще, ніж зазвичай", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що чоловік упевнений, що розкрив найбільшу таємницю НЛО у Британії. Саймон Холланд є провідним експертом з уфології у Шотландії. Він вважає, що приватний проєкт великої англійської воєнної компанії міг містити ромбоподібний корабель, який супроводжували приватні винищувачі Harrier.

Також повідомлялося, що чоловік упіймав на вудку гігантську рибу "Кодзіллу". Кайлу Пулу з Австралії допомагав ловити велику рибу напарник, а істота була настільки величезною, що тягла човен рибалок.