Нова система захисту: чоловік впевнений, що розкрив найбільшу таємницю НЛО у Британії (відео)

Саймон Голланд є провідним експертом з уфології в Шотландії. Він вважає, що приватний проєкт великої англійської військової компанії міг містити ромбоподібний корабель, який супроводжували приватні винищувачі Harrier.

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Дослідник Саймон Голланд упевнений, що зміг розкрити найбільшу таємницю НЛО у Шотландії, а можливо, і за її межами. Він вважає, що розгадав знаменитий "інцидент Кельвіна", пов'язаний із фотографією, зробленою в Пертширі 1990 року. Про це повідомляє Daily Record.

У понеділок, 6 березня, газета повідомила, що знімок, який багато хто вважає найкращою фотографією НЛО з будь-коли зроблених, був зроблений молодим портьєм готелю в Глазго на ім'я Кевін Рассел.

"Кевін Рассел, згаданий у статті, міг би найкраще розповісти з перших вуст про те, що сталося, і він міг би допомогти розв'язати цю загадку", — каже Саймон.

Прийнято вважати, що негативи було відправлено до Міністерства оборони, але потім було втрачено, однак один знімок зберігся у співробітника пресслужби.

[ + – ] Чоловік є провідним експертом з уфології у Шотландії Фото: Daily Record

Раніше його ім'я не розголошувалося, але тепер колишній продюсер BBC Horizons Голланд вважає, що він докопав до суті таємниці, припускаючи, що British Aerospace (найбільша оборонна компанія Великобританії, яка займається розробками в галузі озброєнь), проводила роботи над новою системою захисту від радарів. Він вважає, що цей проєкт міг містити ромбовидний корабель, який супроводжували приватні винищувачі Harrier.

"Я думаю, що багато хто згоден з тим, що фотографія не є підробкою. Я вважаю, що того дня в небі знаходився загадковий літак", — сказав Голланд.

Міністерство оборони раніше заявляло, що 4 серпня 1990 року в Пертширі не літали жодні винищувачі, про які вони могли б знати. Чоловік вважає, що це величезний ключ до розгадки того, чиї вони були насправді.

[ + – ] Приватний проєкт міг містити ромбоподібний корабель, який супроводжували приватні винищувачі Harrier Фото: Daily Record

"Я виявив, що єдині інші британські Harrier перебували у приватній власності компанії British Aerospace (BAE Systems), оборонного підрядника. Вони використовували їх як багатовиткові оборонні випробувальні платформи, тестуючи свої передові технології. Я копнув глибше і з'ясував, що компанія Marconi Advanced Materials, розташована в штаб-квартирі BAE у Вортоні, Ланкашир, ймовірно, працювала над передовим "стелс" матеріалом для ВПС США", — повідомив дослідник.

Голланд розповів, що нещодавно розмовляв з одним із розробників програми "стелс" компанії British Aerospace наприкінці 1980-х Роналдом Евансом. Чоловік розповів Саймон про використання секретних метаматеріалів для приховання літаків від радарів.

"Я думаю, що є достатньо доказів, щоб припустити, що щось відбувалося. Було б дуже корисно, якби Міністерство оборони просто вийшло і розповіло нам про все", — підсумував Голланд.

Раніше Фокус писав, що у США вивчають понад 500 випадків виявлення НЛО. Повідомляється, що близько 200 невідомих літаючих об'єктів, виявлених американцями, не мають надприродного чи незвичайного походження.

Також повідомлялося, що американці масово повідомляють про "промені викрадення НЛО". Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які деякі порівнюють із променями від інопланетних космічних кораблів.