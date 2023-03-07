Новая система защиты: мужчина уверен, что раскрыл самую большую тайну НЛО в Британии (видео)

Саймон Холланд является ведущим экспертом по уфологии в Шотландии. Он считает, что частный проект крупной английской военной компании мог включать ромбовидный корабль, который сопровождали частные истребители Harrier.

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Исследователь Саймон Холланд уверен, что смог раскрыть самую большую тайну НЛО в Шотландии, а может быть, и за ее пределами. Он считает, что разгадал знаменитый "инцидент Кельвина", связанный с фотографией, сделанной в Пертшире в 1990 году. Об этом сообщает Daily Record.

В понедельник, 6 марта, газета сообщила, что снимок, который многие считают лучшей фотографией НЛО из когда-либо сделанных, был сделан молодым портье отеля в Глазго по имени Кевин Рассел.

"Кевин Рассел, упомянутый в статье, мог бы лучше всех рассказать из первых уст о том, что произошло, и он мог бы помочь разрешить эту загадку", — говорит Саймон.

Принято считать, что негативы были отправлены в Министерство обороны, но затем были утеряны, однако один снимок сохранился у сотрудника пресс-службы.

[ + – ] Мужчина является ведущим экспертом по уфологии в Шотландии Фото: Daily Record

Ранее его имя не разглашалось, но теперь бывший продюсер BBC Horizons Холланд считает, что он докопался до сути тайны, предполагая, что British Aerospace (крупнейшая оборонная компания Великобритании, занимающаяся разработками в области вооружений) проводила работы над новой системой защиты от радаров. Он считает, что этот проект мог включать ромбовидный корабль, который сопровождали частные истребители Harrier.

"Я думаю, что многие согласны с тем, что фотография не является подделкой. Я считаю, что в тот день в небе находился загадочный самолет", — сказал Холланд.

Министерство обороны ранее заявляло, что 4 августа 1990 года в Пертшире не летали никакие истребители, о которых они могли бы знать. Мужчина считает, что это огромный ключ к разгадке того, чьими они были на самом деле.

[ + – ] Частный проект мог включать ромбовидный корабль, который сопровождали частные истребители Harrier Фото: Daily Record

"Я обнаружил, что единственные другие британские Harrier находились в частной собственности компании British Aerospace (BAE Systems), оборонного подрядчика. Они использовали свои их в качестве многовитковых оборонных испытательных платформ, тестируя свои передовые технологии. Я копнул глубже и выяснил, что компания Marconi Advanced Materials, расположенная в штаб-квартире BAE в Уортоне, Ланкашир, вероятно, работала над передовым "стелс" материалом для ВВС США", — сообщил исследователь.

Холланд рассказал, что недавно разговаривал с одним из разработчиков программы "стелс" компании British Aerospace в конце 1980-х годов Роном Эвансом. Мужчина рассказал Саймону об использовании секретных метаматериалов для скрытия самолетов от радаров.

"Я думаю, что есть достаточно доказательств, чтобы предположить, что что-то происходило. Было бы очень полезно, если бы Министерство обороны просто вышло и рассказало нам обо всем", — подвел итог Холланд.

Ранее Фокус писал, что в США изучают более 500 случаев обнаружения НЛО. Сообщается, что около 200 неопознанных летающих объектов, выявленных американцами, не имеют сверхъестественного или необычного происхождения.

Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.