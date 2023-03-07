Новая система защиты: мужчина уверен, что раскрыл самую большую тайну НЛО в Британии (видео)
Саймон Холланд является ведущим экспертом по уфологии в Шотландии. Он считает, что частный проект крупной английской военной компании мог включать ромбовидный корабль, который сопровождали частные истребители Harrier.
Исследователь Саймон Холланд уверен, что смог раскрыть самую большую тайну НЛО в Шотландии, а может быть, и за ее пределами. Он считает, что разгадал знаменитый "инцидент Кельвина", связанный с фотографией, сделанной в Пертшире в 1990 году. Об этом сообщает Daily Record.
В понедельник, 6 марта, газета сообщила, что снимок, который многие считают лучшей фотографией НЛО из когда-либо сделанных, был сделан молодым портье отеля в Глазго по имени Кевин Рассел.
"Кевин Рассел, упомянутый в статье, мог бы лучше всех рассказать из первых уст о том, что произошло, и он мог бы помочь разрешить эту загадку", — говорит Саймон.
Принято считать, что негативы были отправлены в Министерство обороны, но затем были утеряны, однако один снимок сохранился у сотрудника пресс-службы.
Ранее его имя не разглашалось, но теперь бывший продюсер BBC Horizons Холланд считает, что он докопался до сути тайны, предполагая, что British Aerospace (крупнейшая оборонная компания Великобритании, занимающаяся разработками в области вооружений) проводила работы над новой системой защиты от радаров. Он считает, что этот проект мог включать ромбовидный корабль, который сопровождали частные истребители Harrier.
"Я думаю, что многие согласны с тем, что фотография не является подделкой. Я считаю, что в тот день в небе находился загадочный самолет", — сказал Холланд.
Министерство обороны ранее заявляло, что 4 августа 1990 года в Пертшире не летали никакие истребители, о которых они могли бы знать. Мужчина считает, что это огромный ключ к разгадке того, чьими они были на самом деле.
"Я обнаружил, что единственные другие британские Harrier находились в частной собственности компании British Aerospace (BAE Systems), оборонного подрядчика. Они использовали свои их в качестве многовитковых оборонных испытательных платформ, тестируя свои передовые технологии. Я копнул глубже и выяснил, что компания Marconi Advanced Materials, расположенная в штаб-квартире BAE в Уортоне, Ланкашир, вероятно, работала над передовым "стелс" материалом для ВВС США", — сообщил исследователь.
Холланд рассказал, что недавно разговаривал с одним из разработчиков программы "стелс" компании British Aerospace в конце 1980-х годов Роном Эвансом. Мужчина рассказал Саймону об использовании секретных метаматериалов для скрытия самолетов от радаров.
"Я думаю, что есть достаточно доказательств, чтобы предположить, что что-то происходило. Было бы очень полезно, если бы Министерство обороны просто вышло и рассказало нам обо всем", — подвел итог Холланд.
Ранее Фокус писал, что в США изучают более 500 случаев обнаружения НЛО. Сообщается, что около 200 неопознанных летающих объектов, выявленных американцами, не имеют сверхъестественного или необычного происхождения.
Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.