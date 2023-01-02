Инопланетные софиты. Жители США массово сообщают о "лучах похищения НЛО" (фото)

Редкие погодные условия создали необычную оптическую иллюзию, будто над городом зависли десятки НЛО.

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Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей, пишет Daily Mail.

На самом же деле местные стали свидетелями редкого атмосферного явления, известно также как "столбы света". Отметим, что наблюдать столбы света доводится крайне редко — во-первых температура должна быть ниже ноля градусов, во-вторых, погода должна быть максимально безветренной, чтобы не потревожить крохотные кристаллы льда, подвешенные в воздухе.

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По словам метеоролога AccuWeather Дэвида Самухела, как правило, кристаллы льда слишком малы, чтобы оставаться в воздухе подвешенными и образуются лишь при минусовой температуре — в большинстве случаев от -10 до -20 градусов.

[ + – ] Десятки световых столбов наблюдали жители Миннесоты Фото: Twitter

Большое количество столбов света могли наблюдать жители сразу трех штатов, в том числе и Миннесоты, которые охватили сильные морозы — температура здесь упала до -6 градусов. Местные жители также отмечают, что "столбы света" наблюдались тут и в предыдущие годы, однако не в таком количестве. Также по словам очевидцев, в этом году столбы кажутся ярче и выше, чем в прошлые годы — метеорологи полагают, что это может быть связано с более низкими температурами.

Известно, что световые столбы образуются, когда лучи света отражаются от горизонтально выровненных кристаллов льда, подвешенных или медленно падающих в воздухе. Фактически кристаллы действуют по принципу сотен крошечных зеркал в небе — отражают свет медленно падая на землю.

[ + – ] Десятки световых столбов наблюдали жители трех штатов США Фото: Twitter

На самом деле свет исходит от уровня земли или выше в небе, однако оптическая иллюзия преподносит все так, что мы видим, как свет исходит из разных точек выше или ниже естественного источника, образуя луч. В результате мы видим световые столбы, похожие на лучи из инопланетных кораблей, которые по сути являются оптической иллюзией.

По словам ученых, для формирования светового столба потребуется ряд специфических условий — во-первых, температура воздуха должна быть ниже ноля, во-вторых, погода должна быть почти безветренной. Без этого крошечные шестиугольные кристаллы льда были бы потревожены. Однако в очень спокойных условиях они способны естественным образом ориентироваться горизонтально, падая в воздухе. Кристаллы находятся в воздухе на разной высоте, что и приводит к оптической иллюзии — будто отражение источника света вытягивается в столбец.

[ + – ] Световые столбы напоминают свет от НЛО Фото: Twitter

По словам Самухела, световые столбы способны имитировать полярные сияния, однако они отличаются тем, что на самом деле намного меньше — полярные сияния, как правило, наблюдаются на гораздо более широкой территории. Это происходит из-за того, что они формируются намного выше в атмосфере, тогда как световые столбы образуются в самых нижних уровнях атмосферы, ближе к земле.

Ранее Фокус писал, что полярные сияния издают звуки: даже когда самого свечения не видно в небе.