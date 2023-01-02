Інопланетні софіти. Жителі США масово повідомляють про "промені викрадення НЛО" (фото)

Рідкісні погодні умови створили незвичайну оптичну ілюзію, що над містом зависли десятки НЛО.

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Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які деякі порівнюють з променями від інопланетних космічних кораблів, пише Daily Mail.

Насправді ж місцеві стали свідками рідкісного атмосферного явища, відомого також як стовпи світла. Зауважимо, що спостерігати стовпи світла доводиться вкрай рідко — по-перше температура має бути нижчою за нуль градусів, по-друге, погода має бути максимально безвітряною, щоб не потривожити крихітні кристали льоду, підвішені в повітрі.

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За словами метеоролога AccuWeather Девіда Самухела, як правило, кристали льоду занадто малі, щоб залишатися в повітрі підвішеними й утворюються лише за мінусової температури — здебільшого від -10 до -20 градусів.

[ + – ] Десятки світлових стовпів спостерігали мешканці Міннесоти Фото: Twitter

Велику кількість стовпів світла могли спостерігати мешканці одразу трьох штатів, зокрема й Міннесоти, які охопили сильні морози — температура впала до -6 градусів. Місцеві жителі також зазначають, що "стовпи світла" спостерігалися тут і в попередні роки, проте не в такій кількості. Також за словами очевидців, цього року стовпи здаються яскравішими і вищими, ніж у минулі роки — метеорологи вважають, що це може бути пов'язано з нижчими температурами.

Відомо, що світлові стовпи утворюються, коли промені світла відбиваються від горизонтально вирівняних кристалів льоду, що підвішені або повільно падають у повітрі. Фактично кристали діють за принципом сотень крихітних дзеркал у небі — відбивають світло, повільно падаючи на землю.

[ + – ] Десятки світлових стовпів спостерігали мешканці трьох штатів США Фото: Twitter

Насправді світло виходить від рівня землі або вище в небі, однак оптична ілюзія підносить все так, що ми бачимо, як світло виходить з різних точок вище або нижче від природного джерела, утворюючи промінь. Унаслідок чого ми бачимо світлові стовпи, схожі на промені з інопланетних кораблів, які по суті є оптичною ілюзією.

За словами вчених, для формування світлового стовпа знадобиться низка специфічних умов — по-перше, температура повітря має бути нижчою за нуль, по-друге, погода має бути майже безвітряною. Без цього крихітні шестикутні кристали льоду були б потривожені. Однак у дуже спокійних умовах вони здатні природно орієнтуватися горизонтально, падаючи в повітрі. Кристали знаходяться в повітрі на різній висоті, що й призводить до оптичної ілюзії — ніби відбиток джерела світла витягується у стовпець.

[ + – ] Світлові стовпи нагадують світло від НЛО Фото: Twitter

За словами Самухела, світлові стовпи здатні імітувати полярні сяйва, проте вони відрізняються тим, що насправді набагато менші — полярні сяйва, як правило, спостерігаються на ширшій території. Це відбувається через те, що вони формуються набагато вище в атмосфері, тоді як світлові стовпи утворюються в найнижчих рівнях атмосфери ближче до землі.

Раніше Фокус писав, що полярні сяйва видають звуки: навіть коли самого свічення не видно у небі.