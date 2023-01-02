Інопланетні софіти. Жителі США масово повідомляють про "промені викрадення НЛО" (фото)
Рідкісні погодні умови створили незвичайну оптичну ілюзію, що над містом зависли десятки НЛО.
Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які деякі порівнюють з променями від інопланетних космічних кораблів, пише Daily Mail.
Насправді ж місцеві стали свідками рідкісного атмосферного явища, відомого також як стовпи світла. Зауважимо, що спостерігати стовпи світла доводиться вкрай рідко — по-перше температура має бути нижчою за нуль градусів, по-друге, погода має бути максимально безвітряною, щоб не потривожити крихітні кристали льоду, підвішені в повітрі.
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За словами метеоролога AccuWeather Девіда Самухела, як правило, кристали льоду занадто малі, щоб залишатися в повітрі підвішеними й утворюються лише за мінусової температури — здебільшого від -10 до -20 градусів.
Велику кількість стовпів світла могли спостерігати мешканці одразу трьох штатів, зокрема й Міннесоти, які охопили сильні морози — температура впала до -6 градусів. Місцеві жителі також зазначають, що "стовпи світла" спостерігалися тут і в попередні роки, проте не в такій кількості. Також за словами очевидців, цього року стовпи здаються яскравішими і вищими, ніж у минулі роки — метеорологи вважають, що це може бути пов'язано з нижчими температурами.
Відомо, що світлові стовпи утворюються, коли промені світла відбиваються від горизонтально вирівняних кристалів льоду, що підвішені або повільно падають у повітрі. Фактично кристали діють за принципом сотень крихітних дзеркал у небі — відбивають світло, повільно падаючи на землю.
Насправді світло виходить від рівня землі або вище в небі, однак оптична ілюзія підносить все так, що ми бачимо, як світло виходить з різних точок вище або нижче від природного джерела, утворюючи промінь. Унаслідок чого ми бачимо світлові стовпи, схожі на промені з інопланетних кораблів, які по суті є оптичною ілюзією.
За словами вчених, для формування світлового стовпа знадобиться низка специфічних умов — по-перше, температура повітря має бути нижчою за нуль, по-друге, погода має бути майже безвітряною. Без цього крихітні шестикутні кристали льоду були б потривожені. Однак у дуже спокійних умовах вони здатні природно орієнтуватися горизонтально, падаючи в повітрі. Кристали знаходяться в повітрі на різній висоті, що й призводить до оптичної ілюзії — ніби відбиток джерела світла витягується у стовпець.
За словами Самухела, світлові стовпи здатні імітувати полярні сяйва, проте вони відрізняються тим, що насправді набагато менші — полярні сяйва, як правило, спостерігаються на ширшій території. Це відбувається через те, що вони формуються набагато вище в атмосфері, тоді як світлові стовпи утворюються в найнижчих рівнях атмосфери ближче до землі.
Раніше Фокус писав, що полярні сяйва видають звуки: навіть коли самого свічення не видно у небі.