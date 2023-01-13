"Необычные характеристики": в США изучают более 500 случаев обнаружения НЛО (видео)

Сообщается, что около 200 неопознанных летающих объектов, выявленных американцами, не имеет сверхъестественного или необычного происхождения.

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Управление директора национальной разведки США заявил, что Пентагон на данный момент изучает 510 случаев обнаружения НЛО. Это значительно больше, чем 144 инцидента, которые были упомянуты в отчете в 2021 году. Об этом пишет The Washington Post.

Издание пишет, что Всепрофильное управление по изучению аномалий, созданное прошлым летом, проанализировало множество случаев фиксирования НЛО, собранных в рамках новой инициативы правительства. В ходе проверки не были охарактеризованы более 170 случаев. Обнаруженные во время таких инцидентов НЛО имели необычные летные характеристики. Эксперты пытаются определить работу объектов.

Сообщается, что многочисленные правительственные проверки не обнаружили никаких доказательств того, что НЛО, а также другие объекты, которые были замечены в океане, имеют внеземное происхождение.

В материале говорится, что в Пентагоне опасаются, что НЛО могут быть опасны для полетов военной и гражданской авиации. Кроме того, такие объекты могут собирать информацию о военных базах США. Предполагается, что НЛО на самом деле могут быть беспилотниками, созданными по неизвестным американцам технологиям Китаем или Россией.

Журналисты пишут, что большинство новых сообщений поступило от авиаторов и операторов ВМС и ВВС США, которые были свидетелями активности НЛО во время выполнения своих служебных обязанностей. Следователи обнаружили, что во многих из этих отчетов "не хватает подробных данных", чтобы окончательно сказать, что видел персонал.

Как пишет издание ABC News, два из трех видео, рассекреченных Пентагоном в 2020 году и записанных с датчиков на борту истребителя, теперь имеют правдоподобные объяснения. Например, в видео "Go Fast" слышно, как пилоты ВМС говорят об объекте, который очень быстро движется над водой. Оценка экспертов состоит в том, что то, что пилоты видели на своих видеоэкранах, на самом деле было оптической иллюзией.

[ + – ] Видео "Go Fast"

Сообщается, что видео было снято экипажем истребителя в 2015 году.

Ранее Фокус писал, что жители сразу нескольких штатов США стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света". Редкие погодные условия создали необычную оптическую иллюзию, будто над городом зависли десятки НЛО.