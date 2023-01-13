"Незвичайні характеристики": у США вивчають понад 500 випадків виявлення НЛО (відео)

Повідомляється, що близько 200 невідомих летючих об'єктів, виявлених американцями, не має надприродного чи незвичайного походження.

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Управління директора національної розвідки США заявив, що Пентагон зараз вивчає 510 випадків виявлення НЛО. Це значно більше, ніж 144 інциденти, які були згадані у звіті у 2021 році. Про це пише The Washington Post.

Видання пише, що Всепрофільне управління з вивчення аномалій, створене минулого літа, проаналізувало безліч випадків фіксування НЛО, зібраних у рамках нової ініціативи уряду. У ході перевірки не було охарактеризовано понад 170 випадків. Виявлені під час таких інцидентів НЛО мали незвичні льотні показники. Експерти намагаються визначити роботу об'єктів.

Повідомляється, що численні урядові перевірки не виявили жодних доказів того, що НЛО та інші об'єкти, які були помічені в океані, мають позаземне походження.

У матеріалі йдеться, що в Пентагоні побоюються, що НЛО можуть бути небезпечними для польотів військової та цивільної авіації. Крім того, такі об'єкти можуть збирати інформацію про військові бази США. Передбачається, що НЛО насправді можуть бути безпілотниками, створеними за невідомими американцями технологіями Китаєм чи Росією.

Журналісти пишуть, що більшість нових повідомлень надійшло від авіаторів та операторів ВМС та ВПС США, які були свідками активності НЛО під час виконання своїх службових обов'язків. Слідчі виявили, що у багатьох із цих звітів "бракує докладних даних", щоб остаточно сказати, що бачив персонал.

Як пише видання ABC News, два з трьох відео, розсекречених Пентагоном у 2020 році та записаних з датчиків на борту винищувача, тепер мають правдоподібні пояснення. Наприклад, у відео Go Fast чути, як пілоти ВМС говорять про об'єкт, який дуже швидко рухається над водою. Оцінка експертів у тому, що те, що пілоти бачили на своїх відеоекранах, насправді було оптичною ілюзією.

[ + – ] Відео "Go Fast"

Повідомляється, що відео було знято екіпажем винищувача у 2015 році.

Раніше Фокус писав, що мешканці одразу кількох штатів США стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла". Рідкісні погодні умови створили незвичайну оптичну ілюзію, що над містом зависли десятки НЛО.