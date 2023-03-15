"Метка Пожирателей смерти": мужчина заснял загадочную темную субстанцию в небе (видео)

Житель Сиднея, снявший это зрелище на видео, предположил, что оно похоже на "жидкий металл" и считает, что это не облако. Ролик набрал более 14 миллионов просмотров.

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В Австралии был заснят загадочный объект, который выглядит так, будто банка с темной краской взорвалась над землей и затем застыла в воздухе. Об этом сообщает Miami Herald.

Необычное зрелище в небе над Сиднеем в выходные озадачило массы людей, которые смогли посмотреть ролик в TikTok. Видео набрало более 14 миллионов просмотров и многие теперь задаются вопросом, что же это могло быть.

"Кто-нибудь может объяснить мне, что это такое?" — написал мужчина, заснявший необычную сцену.

На видео видно, что нечто в небе выглядит как темная масса, парящая в воздухе над водой, отдельно от других облаков. Автор ролика предположил, что оно похоже на "жидкий металл" и считает, что это вовсе облако.

На видео видно, что нечто в небе выглядит как темная масса, парящая в воздухе над водой Фото: Tik-Tok

Люди оставили тысячи комментариев под роликов, пытаясь догадаться что на самом деле застыло в небе. Некоторые говорили, что необычная масса похожа на НЛО, а другие утверждали, что это, скорее всего, просто загрязнение воздуха. Многие провели сравнение с меткой "Пожирателей смерти" или дементором из серии книг о Гарри Поттере.

Но необычное зрелище получило и научное объяснение. Мартин Сингх из Школы Земли, атмосферы и окружающей среды при Университете Монаша согласился, что "это действительно странное образование", но заявил, что это ничто иное как облако скад.

"Эти облака образуются, когда дождь испаряется ниже основной грозовой ячейки. Происходит увлажнение воздуха, что приводит к образованию вторичного облака. Скады не относятся к организованному восходящему потоку, и поэтому могут иметь рваный вид", — цитирует Yahoo News Australia метеоролога.

Эксперт пояснил, что такие облака довольно распространенное явление и часто имеют "размытый и изломанный вид".

"Я предполагаю, что отчасти это положение солнца, из-за которого облако выглядит таким темным, а отчасти то, что облако находится довольно близко к наблюдателю. Именно поэтому края облака видны лучше, чем обычно", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что мужчина уверен, что раскрыл самую большую тайну НЛО в Британии. Саймон Холланд является ведущим экспертом по уфологии в Шотландии. Он считает, что частный проект крупной английской военной компании мог включать ромбовидный корабль, который сопровождали частные истребители Harrier.

Также сообщалось, что мужчина поймал на удочку гигантскую рыбу "Кодзиллу". Кайлу Пулу из Австралии помогал ловить большую рыбу напарник, а существо было настолько огромным, что тянуло за собой лодку рыбаков.