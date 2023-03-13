"По стойке смирно": почему все королевские гвардейцы падают в обморок одинаково (видео)

В течение многих веков гвардейцы охраняли британских монархов, начиная с тех давних времен, когда они сражались бок о бок. В настоящее время эти охранники защищают королевские резиденции и являются одним из символов Соединенного Королевства.

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Все члены Королевской гвардии Великобритании падают в обморок, упав лицом вниз, но оказалось, что это не обычное совпадение. Об этом пишет Lad Bible.

Охранникам монаршей семьи на самом деле объясняют, как правильно терять сознание. Это делается заранее, потому что обмороки для королевских гвардейцев — довольно частое явление, а летом они подвергаются особому риску.

"Как только они почувствуют, что вот-вот потеряют сознание, им нужно встать на одно колено и прижаться лицом к полу. Причина, по которой они это делают, заключается в том, как это выглядит, и у этого есть специальное название, называемое обмороком по стойке смирно", — рассказал TikToker Шериф Эль Сахли в своем новом видео.

Есть случаи, когда охранники падают на спину, это считается бесчестным поступком Фото: facepunch.com

Догадки TikToker'а подтверждает майор Дай Беван, который возглавлял 101 почетный караул Уэльской гвардии на свадьбе принца Уильяма и теперь уже принцессы Уэльской в 2011 году.

"Вы должны упасть в обморок по стойке смирно. Скорее всего, это грозит вам сломанным носом и целым рядом выпавших зубов", – рассказал он.

Есть случаи, когда охранники падают на спину, это считается бесчестным поступком, и поэтому его следует избегать любой ценой. Гвардейцам также рекомендуется выпивать до пяти литров воды, чтобы избежать обезвоживания, несмотря на то, что они не могут покинуть свои позиции.

Сержант-майор Мотт, бывший член гвардии королевы на свадьбе принцессы Дианы с нынешним королем, рассказал о своем особом ритуале, чтобы не падать в обморок. Он включал в себя пятимильную пробежку в начале дня, плотный завтрак, покачивание пальцами ног и напряжение икры.

Королевская гвардия — это охрана монаршей семьи, которая находится в подчинении у Министерства обороны. В ее состав входят пять пехотных полков и два конных. Пешие гвардейцы носят красные мундиры и черные шапки.

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