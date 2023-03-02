Может быть опасным: двое мужчин "претендуют" на новый остров возле берегов Британии

Крис Фокс и Ник Райл сделали необычное открытие. Они обнаружили новый островок возле южного побережья Англии. Новая отмель образовалась в результате изменения приливного течения, вызванного проведением работ в рамках проекта по борьбе с океанской эрозией.

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В проливе Те-Солент, возле берегов Великобритании, образовался новый участок суши площадью в пол-акра (4046 м²), на который "претендуют" два яхтсмена, первыми попавшие на него. Об этом сообщает Daily Star.

Отправившись в 6 утра из Королевского яхт-клуба Ли́мингтона, Крис Фокс и Ник Райл причалили к галечной отмели размером 330 на 65 футов у южного побережья Англии.

Они назвали этот небольшой кусочек суши Лентун (первоначальное название города Ли́мингтон много веков назад) и установили на нем флаг своего яхт-клуба.

Считается, что остров образовался в результате работ по защите замка Херст от океанской эрозии. Около 7 500 тонн галечника было добавлено на береговую косу после того как одна из стен старинного форта обрушилась в 2021 году.

Новая отмель образовалась в результате изменения приливного течения, вызванного проведением работ. Галечник перемещался и в конечном итоге возник небольшой островок.

"Мы наблюдали за островом в течение некоторого времени. Он начинался как странный комок в море и продолжал расти. Нику пришла в голову идея отправиться туда и посмотреть, насколько большим он стал", — рассказал Крис Фокс.

[ + – ] Мужчины установили на острове флаг своего яхт-клуба Фото: BNPS

Мужчина отметил, что они были очень осторожны, плыли на маленькой рыбацкой лодке, надели спасательные жилеты и приняли все меры предосторожности.

"Нас удивило насколько большим оказался этот участок земли в итоге: около 100 метров в длину и 20 метров в ширину. Мы взяли флаг, чтобы немного пошутить, но если серьезно, я думаю, что это опасно для всех приезжих моряков, которые не очень хорошо знают эту местность", — заявил Крис Фокс.

Ранее Фокус писал, что кетчуп спас жизнь моряку, который месяц пробыл в открытом море. Элвис Франсуа, житель острова Синт-Мартен был унесен в Карибское море во время ремонта своей парусной лодки. Его спасли благодаря спасательной кампании под названием #FindtheKetchupBoatGuy, которая охватила почти 5 миллионов пользователей соцсетей и собрала более 4 тысяч лайков.

Также сообщалось, что у берегов Луизианы лодка попала в окружение сотен голодных акул. По словам очевидцев происшествия, было ощущение, что поверхность воды буквально "вскипает".