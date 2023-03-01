По три глотка в день: кетчуп спас жизнь моряку, который месяц пробыл в открытом море

Элвис Франсуа, житель острова Синт-Мартен был унесен в Карибское море во время ремонта своей парусной лодки. Его спасли благодаря спасательной кампании под названием #FindtheKetchupBoatGuy, которая охватила почти 5 миллионов пользователей соцсетей и собрала более 4 тысяч лайков.

Related video

В декабре произошел мощный шторм, который унес Франсуа на его небольшой лодке в Карибское море. Американская компания Heinz food, которая активно принимала участие в поисках, объявила о том, что спасенный моряк получит новый парусник. Мужчина выжил благодаря тому что в течение почти месяца питался их продуктом. Об этом сообщает The Guardian.

Судно на котором мужчина проводил ремонт выбросило из гавани. Франсуа отметил, что он не является профессиональным моряком, и поэтому не смог самостоятельно управлять парусником. Он провел в открытом море целых 24 дня.

Попытки дозвониться друзьям или родным оказались безуспешными, сигнал был слишком слабым.

"Ничего другого, как сидеть и ждать, мне не оставалось", – позже рассказал моряк.

[ + – ] Мужчина провел в дрейфе в общей сложности 24 дня Фото: Emo News

По словам Франсуа, он провел в дрейфе в общей сложности 24 дня. Он был вынужден вычерпывать воду из лодки, чтобы она не затонула, безуспешно пытался развести огонь в качестве сигнала бедствия и нацарапал на борту лодки надпись "спасите" (help на английском языке).

Мужчине удалось выжить благодаря найденным запасам на судне. Однако, вместо сухих пайков или других продуктов, на лодке были обнаружены только чесночный порошок, бульонные кубики и кетчуп, который он употреблял глотками три раза в день.

[ + – ] Франсуа заметил пролетающий над ним самолет и отправил ему сигнал с помощью зеркала Фото: AP

В конце концов, Франсуа заметил пролетающий над ним самолет и отправил ему сигнал с помощью зеркала. Пилот заметил лодку, доложил об этом на берег и моряк был эвакуирован на борт проходящего рядом контейнеровоза. Позже представители Heinz смогли поговорить с Франсуа в Zoom и в настоящее время прорабатывают логистические детали, необходимые для покупки лодки.

[ + – ] Кампания #FindtheKetchupBoatGuy стала вирусной, охватила почти 5 миллионов пользователей

Кампания #FindtheKetchupBoatGuy стала вирусной, охватила почти 5 миллионов пользователей соцсетей и собрала более 4 тысяч лайков.

Ранее Фокус писал, что у берегов Луизианы лодка попала в окружение сотен голодных акул. По словам очевидцев происшествия, было ощущение, что поверхность воды буквально "вскипает".

Также сообщалось, что мужчина, который потерялся в джунглях Амазонки чудом выжил благодаря червям и насекомым. Житель Боливии использовал свои ботинки, чтобы набирать дождевую воду для питья, и прятался от хищных животных.